Операторы сделали бесплатными звонки для абонентов из РФ, находящихся в странах Ближнего Востока

«Более половины пользователей роуминга оператора в регионе находятся в ОАЭ. Они получили пакет объемом 3 ГБ мобильного интернета и 30 минут исходящих звонков на семь дней. Клиентам, находящимся в Израиле, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии, Омане и Иране, начислены 1 ГБ интернета и 30 минут на три дня. Пакеты автоматически начислены тем, кто пользуется связью по предоплатной системе расчетов. Клиентам с постоплатой будут скорректированы счета на аналогичные объемы услуг», — рассказали в пресс-службе оператора. Там добавили, что ранее компания обнулила стоимость звонков на горячие линии МИД России и ассоциации «Турпомощь».



Воздушное пространство 10 стран закрыли на Ближнем Востоке из-за конфликта США и Израиля против Ирана. По данным Минтранса, в ОАЭ сейчас находятся в более 20 тыс. организованных туристов, которые должны вернуться в Россию. В Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте — суммарно более 500 путешествующих россиян.