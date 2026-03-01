Письмо Елизаветы II, которое та написала в 10-летнем возрасте, продали на аукционе

Детское письмо покойной королевы Елизаветы II, которое она написала, когда ей было 10 лет, продали на аукционе в Кенте за 25 тыс. фунтов стерлингов (более 2,5 млн рублей). Об этом сообщает Independent.
Записка предназначалась старшей горничной в Роял-Лодж в Виндзоре Беатрис Стиллман. В письме, предположительно, написанном между 1936 и 1940 годами, 10-летняя Елизавета выразила надежду, что «птицы здоровы, а золотые рыбки не умерли». Она также рассказала о собранных ею первоцветах и попросила поделиться ими с персоналом Роял Лодж. Записка подписана: «С любовью, Элизабет».
Послание передали Джин Вестакотт, племяннице мисс Стиллман. После ее смерти в 2024 году члены ее семьи нашли письмо в чемодане под кроватью.
«Когда я впервые увидел это письмо, у меня мурашки по коже побежали. Королева Елизавета II, какой мы ее помним — с ее любовью к собакам и лошадям, — поразительно ярко представлена в этом письме, написанном ею в молодости», — сказал представитель аукционного дома Hansons Auctioneers Джастин Мэтьюз.
Он отметил, что в архиве также хранилась записка от принцессы Маргарет, в которой говорилось: «Беатрис! Не могли бы вы присмотреть за моим купальником? Маргарет». «В то время как принцесса Елизавета заботится о своих питомцах и благополучии персонала, принцесса Маргарет несколько больше озабочена вопросами одежды», — добавил Мэтьюз.
Представитель Hansons Auctioneers подчеркнул, что к этому письму был огромный интерес на торгах. Изначально его оценивали в 4000 фунтов стерлингов, но продали за 25 тыс.