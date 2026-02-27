Альбом Charli XCX для «Грозового перевала» дебютировал на первом месте в чарте Billboard Soundtrack

28 февраля альбом Charli XCX, написанный к «Грозовому перевалу», дебютировал на первом месте в чарте Billboard Soundtrack Albums.



Всего пластинка входит сейчас в топ-10 шести альбомных чартов: Billboard Soundtrack Albums (первое место), «Виниловые альбомы» (второе место), «Продажи альбомов в инди-магазинах» (второе место), «Лучшие продажи альбомов» (третье место), «Лучшие продажи текущих альбомов» (третье место) и Billboard 200 (восьмое место). При этом альбом «Brat», выпущенный Charli XCX, дебютировал в Billboard 200 на третьем месте в 2024 году, а «Сrash» на седьмом в 2022 году.



В декабре 2024 года режиссерка Эмералд Феннелл прислала певице сценарий фильма «Грозовой перевал» по мотивам романа Эмили Бронте. Феннелл надеялась получить от Чарли песню, но исполнительница, ощутив вдохновение, предложила создать целый альбом.



Главные роли в «Грозовом перевале» исполнили Марго Робби и Джейкоб Элорди. Это экранизация одноименного романа английской писательницы Эмили Бронте 1847 года. В Соединенных Штатах премьера состоялась 13 февраля.