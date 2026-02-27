«Чебурашка-2» выйдет в «цифре» 7 марта

Вторая часть «Чебурашки» получила дату цифрового релиза — мультфильм выйдет на стриминговом сервисе Start 7 марта.
Сиквел вышел в широкий прокат 1 января и на настоящий момент собрал 6 млрд рублей. Таким образом, фильм приблизился к рекорду первой части, заработавшей 6,7 млрд рублей и считающейся самым кассовым российским фильмом в истории.
Сборы двух других новогодних премьер — «Буратино» и «Простоквашино» — идут практически вровень. На настоящий момент у «Буратино» 2,397 млрд рублей, а у «Простоквашино» чуть больше — 2,431 млрд рублей.
В январе в Госдуме обвинили «Чебурашку» в «разложении детей». Член ЛДПР Иван Мусатов заявил, что не все продюсеры «типа Роднянского*» уехали из России ― некоторые остались, и если раньше они снимали «звягинщину», то теперь ― сказки. Таких людей, по мнению депутата, нужно «находить и фильтровать».
«Это вредный продукт, который разлагает наших детей, — сказал он, пояснив: — Не может быть детского кино, где ребенок не видит примера для подражания или какого-то вывода, морали».
* Александр Роднянский внесен Минюстом в реестр иноагентов.