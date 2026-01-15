В Госдуме обвинили «Чебурашку» в «разложении детей»

Депутаты обсудили состояние российского кинематографа на заседании думского комитета по культуре. Тезисы парламентариев приводит «Коммерсант».
Член ЛДПР Иван Мусатов заявил, что не все продюсеры «типа Роднянского*» уехали из России ― некоторые остались, и если раньше они снимали «звягинщину», то теперь ― сказки. Таких людей, по мнению депутата, нужно «находить и фильтровать».
Мусатов также призвал прекратить практику, «когда свои своим дают деньги на фильмы». Против такой схемы выступил и актер Дмитрий Певцов из «Новых людей». Он посетовал, что «хорошим и глубоким» проектам трудно найти финансирование, в то время как популярностью зрителей пользуются «Чебурашки». По мнению парламентария, такие фильмы «никакого отношения ни к детскому, ни вообще к кино не имеют».
«Это вредный продукт, который разлагает наших детей, — сказал он, пояснив: — Не может быть детского кино, где ребенок не видит примера для подражания или какого-то вывода, морали».
Парламентарий считает, что в случае с «Чебурашкой», как и с «буратинами и бременскими музыкантами чудовищными», «люди взяли франшизу и заработали бабла».
Актриса Елена Драпеко из фракции «Справедливая Россия» призвала Минкульт вмешиваться в творческий процесс, отменив статью в законе о культуре, которая запрещает это делать.
Поводом для заседания стал законопроект, который позволяет Минкульту определять приоритетные темы для фильмов, претендующих на финансовую поддержку. Эти полномочия уже есть у министерства, но они определяются постановлением правительства, а будут закреплены в законе.
* Александр Роднянский внесен Минюстом в реестр иноагентов.