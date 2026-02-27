Рейчел Вайс и Лео Вудолл на постере сериала «Владимир»

Сама Вайс описывает историю как «фантазию о силе желания». «[Речь] об ощущении оживления, стимула и вдохновения, которые она получает от своей одержимости Владом. По сути, это история о возвращении к жизни, которая до этого долгое время находилась в спячке», — пояснила актриса.