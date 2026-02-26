Юра Борисов признан самым обсуждаемым российским актером в соцсетях

Гуф получил год условно за драку в бане
Афиша Daily
Фото: Art Pictures Studio

Самым обсуждаемым российским артистом в русскоязычных соцсетях стал Юра Борисов. На него приходится 19% от всех упоминаний актеров. Об говорится в исследовании сервиса аналитики LiveDune и онлайн-кинотеатра «Кион». Результаты исследования есть у «Афиши Daily». 

В топ-5 также попали Александр Петров (16%), Дмитрий Нагиев (10%), Сергей Безруков (9%) и Гоша Куценко (7%). Помимо них в первой десятке ― Никита Кологривый, Иван Янковский, Александр Бурунов, Константин Хабенский и Павел Деревянко.

В целом о российском кино и актерах чаще говорят пользователи «ВКонтакте» — 71% всех комментариев. На втором месте — Telegram (22%), на третьем ― «Одноклассники» (6%).

Во «ВКонтакте» чаще всего обсуждают Борисова и Петрова — у них практически одинаковое количество упоминаний. На третьем месте — Нагиев, а далее — Безруков и Бурунов. При этом у некоторых артистов, не вошедших в пятерку лидеров, больше всего поклонников именно во «ВКонтакте». Например, на эту соцсеть пришлось 75% всех упоминаний Янковского, 80% — Хабенского и 96% — Козловского.

Самыми популярными актерами в Telegram стали Борисов, Куценко, Кологривый, Деревянко и Эйдельштейн. Причем для обсуждения Эйдельштейна мессенджер ― главная площадка, на которую приходится 69% от всех его упоминаний. Павел Деревянко — любимчик Telegram и «ВКонтакте», на каждой из этих площадок расположены примерно по половине всех упоминаний актера.

В «Одноклассниках» самый обсуждаемый актер Сергей Безруков — 25% от общего числа упоминаний на всех площадках. На втором месте — Дмитрий Нагиев, замыкает тройку Юра Борисов. Далее идут Куценко, Петров и Кологривый. В «Одноклассниках» меньше всего обсуждают Марка Эйдельштейна, на эту социальную сеть приходится лишь 2% всех упоминаний актера. При этом про Павла Деревянко почти не говорят в «ОК», в отличие от Telegram.

