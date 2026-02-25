Звезда фильма «F1» Дамсон Идрис стал амбассадором «Формулы-1»
В Испании 17 женщин старше 100 лет созвонились по видео — говорили о танцах, любви и родных местах
Дочь Мартина Шорта покончила с собой. Ей было 42 года
Новым директором Лувра станет руководитель Версальского дворца Кристоф Лерибо
Билл Гейтс извинился за связь с Эпштейном и признался в изменах жене
Каждый пятый россиянин тратит на хобби от 6 до 10 часов в неделю
В Переделкине открывается «Первая дача» — музей о городке писателей
Spotify выпустил колонку в виде урны для праха
В феврале сугробы в Москве выросли до 73 сантиметров — это абсолютный рекорд
Zoloto станет хедлайнером фестиваля «Круто» в 2026 году
Слово «абьюзер» может попасть в словари русского языка. У него нет аналогов
Премьера четвертого сезона «Теда Лассо» ожидается в августе
Риз Ахмед в осовремененной экранизации «Гамлета» Шекспира
Дорожным движением в Тушино будет управлять ИИ
Рекламный трек Sqwoz Bab «Купер» возглавил чарты «VK Музыки» и «Яндекс Музыки»
Мосстат: в столице живут 13,3 млн человек
Метеорологическая весна в Москве наступит во второй половине марта
Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошадях, чтобы его не видели слишком веселым
Эд Скрейн сыграет Бальдра в сериале «God of War» от Amazon
За последние 5 лет россияне стали пить на 11% меньше алкоголя
«Читай-город»: самые читающие знаки восточного календаря — Дракон, Кролик и Собака
На Алтае с 1 марта запретят продажу алкоголя в выходные и праздники
Юра Борисов приступает к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова
Коттедж из сериала «Жаркое соперничество» появился на Airbnb
В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
Джаред Харрис из «Чернобыля» снимется в новом фильме Мартина Скорсезе
Рождаемость в Южной Корее выросла впервые за 15 лет благодаря эхо-бумерам
Оливия Родриго и ее продюсер работают над новой музыкой

Россияне стали есть меньше лапши быстрого приготовления

Афиша Daily
Фото: Fernando Andrade/Unsplash

Спрос на лапшу быстрого приготовления в России снизился на 15,9% за год. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные компании «Нильсен».

Натуральные продажи блюд быстрого приготовления в 2025 году сократились на 4%, хотя в предыдущем году категория показывала рост. Сейчас снижение обеспечил сегмент лапши быстрого приготовления, на который приходится 88,6% спроса в категории. 

При этом интерес к азиатским вкусам в сегменте растет. За год продажи лапши том-ям увеличились на 55,1%, кимчи ― на 74,9%. Однако их доля остается небольшой ― 1% и 1,3% соответственно. 48,7% спроса в категории формирует лапша со вкусом курицы и говядины. 

Спрос на лапшу быстрого приготовления упал, несмотря на рост предложения. По оценке NTech, число представленных в рознице брендов в категории за год выросло на 26%, до 144.

Средняя стоимость упаковки «быстрорастворимой» лапши за 2025 год выросла на 16%, до 62 рублей, а в январе этого года значение достигло 66 рублей. Эксперты связывают это не только с инфляцией, но и с переходом потребителей на более дорогие бренды. Если привычные марки в категории стоят 20–80 рублей, то новая азиатская лапша — в среднем 100–250 рублей. 

