В Стамбуле пройдет фестиваль русского кино

Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» проведет в Стамбуле Russian Film Weekend. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
С 27 февраля по 1 марта в кинотеатре Atlas Sineması Стамбульского музея кино покажут 8 современных российских фильмов ― от масштабного исторического эпоса до авторской драмы, анимации и документального кино.
Программа показов:
- 27 февраля ― «Сердце пармы» (Антон Мегердичев);
- 28 февраля — «Воздух» (Алексей Герман-младший), «Лермонтов» (Бакур Бакурадзе), «Здесь был Юра» (Сергей Малкин);
- 1 марта — «На выброс» (Константин Бронзит), «Огненный лис» (Дмитрий и Анна Шпиленок), «Снегирь» (Борис Хлебников), «Кончится лето» (Владимир Мункуев и Максим Арбугаев).
Показы пройдут на русском языке с турецкими субтитрами. После каждого сеанса картины можно будет обсудить с их авторами ― режиссерами, продюсерами и актерами.
В «Кинопрайм» назвали целью Дней русского кино развитие культурного диалога между Россией и Турцией, расширение профессиональных контактов и знакомство турецкой аудитории с актуальными тенденциями российского кино.