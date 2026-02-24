Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер
Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн в фильме про создание «Завтрака у Тиффани»

Звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз воплотит Одри Хепберн в фильме о создании «Завтрака у Тиффани», пишет Deadline.

Проект снимут на основе книги Сэма Вассона под названием «Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffanyʼs, and the Dawn of the Modern Woman». Сценаристом выступит Алена Смит («Дикинсон»). Режисер пока неизвестен.

Проектом занимается компания Case Study Films совместно с Imagine Entertainment и продюсером Скоттом ЛаСтайти. Коллинз также выступит продюсером фильма. Она рассказала, что проект находился в разработке почти десять лет. 

«Завтрак у Тиффани» снят Блейком Эдвардсом по роману Трумена Капоте и вышел на экраны в 1961 году. В нем рассказывается о светской даме Холли Голайтли, которая намерена выйти замуж за одного из самых завидных холостяков Нью-Йорка, но однажды ее соседом сверху становится обаятельный писатель.

