Анна Саваи о роли Йоко Оно в фильмах Сэма Мендеса: «Для меня важно рассказать ее историю»

Звезда сериала «Сёгун» Анна Саваи раскрыла подробности своей роли в проекте Сэма Мендеса — четырех биографических фильмах о группе The Beatles.
Актриса исполнит роль Йоко Оно, японской художницы и музы, чей брак с Джоном Ленноном сделал ее одной из самых противоречивых фигур в поп-культуре. В интервью People Саваи призналась, что для нее большая честь рассказывать историю Оно, которую, по ее мнению, публика часто воспринимает неверно.
«Люди на самом деле не знают, кем она была на самом деле. Она невероятная художница и независимая женщина, и ей было легко стать мишенью», — сказала актриса. Саваи также восхищается смелостью 93-летней Оно, назвав ее «очень крутой».
Четыре фильма Мендеса, посвященных каждому из участников группы — Полу Маккартни, Джону Леннону, Джорджу Харрисону и Ринго Старру, — выйдут в прокат одновременно в апреле 2028 года.
Роли музыкантов исполнят Пол Мескаль, Харрис Дикинсон, Джозеф Куинн и Барри Кеоган. Компанию Саваи в образах важных женщин в жизни «битлов» составят Миа Маккенна-Брюс, Сирша Ронан и Эйми Лу Вуд.