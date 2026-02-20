В «Зарядье» объявили программу фестиваля «Московское барокко»

В Москве зафиксировали сугробы высотой 80 сантиметров — это абсолютный рекорд за историю наблюдений
В трейлере «Истории игрушек-5» заметили отсылку на «В поисках Немо»
MrBeast рассказал, что почти слеп на один глаз
Москвичи смогут заключить брак в Мосгордуме
В Петербурге закрываются «Футура бистро» и бар Dead Poets
В приквеле «Убивая Еву» снимутся Энн Скелли из «Дома Гиннессов» и Нейт Манн из «Лакричной пиццы»
Звезда «Теории большого взрыва» Кунал Найяр тайно оплачивает медицинские счета незнакомцев
В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы и без «комнат отдыха»
Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube
Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за масленичную неделю
Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»
Вышел трейлер «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко
ИИ-помощники и бизнес-кампус: на курорте «Красная Поляна» пройдет 11-й Gastreet
Вместо Музея ГУЛАГа откроют музей, посвященный преступлениям нацистов против советского народа
В России запретят продавать бананы размером менее 14 сантиметров
Московский район Внуково попал в пятерку мест в мире, где за сутки выпало больше всего осадков
Второй сезон «Дома Давида» выйдет 27 марта
Умер солист Shortparis Николай Комягин
В Кракове голубей будут кормить кукурузой с противозачаточным действием
Мадс Миккельсен снимется в новом фильме Мартина Скорсезе — «Что случилось ночью»
Умер актер Эрик Дейн, снимавшийся в «Анатомии страсти» и «Эйфории»
Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх
Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об НЛО и инопланетянах
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри
Ширли МакЛейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»
Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом
Расселл Кроу и Люк Хемсворт борются за чемпионство в трейлере «Зверя»

В «Зарядье» объявили программу фестиваля «Московское барокко»

Фото: Антон Баклыков

Со 2 по 31 марта 2026 года в Зале Зарядье пройдет Второй музыкальный фестиваль «Московское барокко». Масштабное событие классической музыки приурочено к 270-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта.

Ключевая идея фестиваля — диалог эпох. Сочинения Баха, Генделя, Моцарта и их современников прозвучат в соседстве с музыкой ХХ века. В программе заявлены оперы, оратории, симфонические и камерные концерты, а также музыкально-сценические постановки.

Фестиваль откроется исполнением оратории Генделя «Праздник Александра». Солисты Елена Гвритишвили, Михаил Нор и Игорь Подоплелов выступят в сопровождении вокального ансамбля Intrada и Фестивального барочного оркестра «Зарядье» под управлением Екатерины Антоненко.

В числе центральных событий фестиваля — постановка оперы Моцарта «Милосердие Тита» с участием Василисы Бержанской, Яны Дьяковой и Сергея Романовского, а также исполнение Мессы си минор Баха. В последней задействованы Елена Санчо-Перес, Полина Шароварова, Михаил Нор и Томас Ченхолл, Государственный академический русский хор имени Свешникова и Фестивальный барочный оркестр «Зарядье» под руководством Ренато Балсадонны.

Симфоническую программу представят Российский национальный оркестр под управлением Александра Рудина (Моцарт и Шостакович) и Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Юрия Симонова (Моцарт и Гендель). Для ценителей камерной музыки подготовлена серия концертов, воссоздающих атмосферу музыкальных салонов XVIII века: «Моцарт. Квартирник», «Венский салон», «Моцарт. Квартеты», «Моцарт и современники. Флейтовые квартеты — от Вены до Парижа».

Отдельный блок программы составляют музыкально-литературные спектакли. Впервые в России на большой сцене покажут итальянские сказки XVII века Джамбаттисты Базиле. В постановке «Страшные сказки. Мистерия барокко» режиссера Романа Мархолиа заняты Роза Хайруллина, Елена Ханга и Агриппина Стеклова. Специально написанную музыку Петра Айду исполнит оркестр Pratum Integrum.

Портрет самого Моцарта представят в проекте «Вольфганг». Евгений Стычкин прочтет историю жизни композитора, составленную по его письмам. В концерте «Лира Орфея» прозвучат три версии мифа об Орфее — мелодрама Фомина, а также сочинения Глюка и Губайдулиной. Исполнителями станут Елена Захарова и Владимир Кошевой, хор имени Свешникова и оркестр Musica Viva под управлением Александра Рудина.

Для детей предусмотрена специальная программа. В нее вошла музыкальная сказка «Мышонок Моцарт» от мастерской Арины Мороз, а также интерактивные концерты «Оперные приключения», «Маленький Моцарт» и «Эффект Моцарта» в Новом концертном пространстве.

