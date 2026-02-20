В «Зарядье» объявили программу фестиваля «Московское барокко»

В числе центральных событий фестиваля — постановка оперы Моцарта «Милосердие Тита» с участием Василисы Бержанской, Яны Дьяковой и Сергея Романовского, а также исполнение Мессы си минор Баха. В последней задействованы Елена Санчо-Перес, Полина Шароварова, Михаил Нор и Томас Ченхолл, Государственный академический русский хор имени Свешникова и Фестивальный барочный оркестр «Зарядье» под руководством Ренато Балсадонны.