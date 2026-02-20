Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»

Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube
Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за масленичную неделю
Вышел трейлер «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко
ИИ-помощники и бизнес-кампус: на курорте «Красная Поляна» пройдет 11-й Gastreet
Вместо Музея ГУЛАГа откроют музей, посвященный преступлениям нацистов против советского народа
В России запретят продавать бананы размером менее 14 сантиметров
Московский район Внуково попал в пятерку мест в мире, где за сутки выпало больше всего осадков
Второй сезон «Дома Давида» выйдет 27 марта
Умер солист Shortparis Николай Комягин
В Кракове голубей будут кормить кукурузой с противозачаточным действием
Мадс Миккельсен снимется в новом фильме Мартина Скорсезе — «Что случилось ночью»
Умер актер Эрик Дейн, снимавшийся в «Анатомии страсти» и «Эйфории»
Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх
Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об НЛО и инопланетянах
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри
Ширли МакЛейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»
Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом
Расселл Кроу и Люк Хемсворт борются за чемпионство в трейлере «Зверя»
Боб Оденкерк и Лена Хеди появились в трейлере фильма «Нормал»
Вуди и Базз Лайтер против гаджетов: вышел трейлер пятой части «Истории игрушек»
Тиффани Хэддиш и Росарио Доусон сыграют в хоррор‑триллере «Урок»
«Из огня восходит тьма»: вышел тизер третьего сезона «Дома Дракона»
«Проклятый рыцарь» со звездами «Игры престолов» выйдет в российский прокат 23 апреля
В Центре «Зотов» пройдет паблик-ток «Разговор о Вертове. Кино, искусство, звук, пространство»
Канадским школьникам разрешили смотреть хоккей на Олимпиаде во время уроков
«Литрес» вернул в продажу роман Фредрика Бакмана «После бури» после проверки на пропаганду ЛГБТ*
Вышел трейлер драмы «Северная станция» — полнометражного дебюта Сергея Овечко

Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»

Дэниел Рэдклифф, получивший известность благодаря главной роли в серии фильмов по «Гарри Поттеру» Джоан Роулинг, в интервью «Hot Ones»  рассказал, что в возрасте 14–15 лет ему и его коллегам Эмме Уотсон и Руперту Гринту предложили сняться в ремейке «Волшебника страны Оз». Актер назвал эту идею одной из худших, которые когда-либо слышал.

«Во времена „Поттера“ к нам пришли какие-то люди и предложили занять всех троих — меня, Эмму и Руперта — в ремейке „Волшебника страны Оз“. Эмма должна была стать Дороти. Я уже не помню, кого предлагали Руперту, но я точно запомнил, что мне досталась роль льва, который… знал карате. Я был таким трусливым львом, который прыгал и наносил удары ногами», — поделился Рэдклифф.

Актер вспоминает, что он тогда сразу осознал всю абсурдность затеи. «Мне тогда было 14 или 15, и я помню, как подумал: „Я, конечно, мало что понимаю в жизни, но это плохая идея. Такого фильма быть не должно“», — рассказал Рэдклифф.

В другом недавнем интервью актер обратился к фанатам «Гарри Поттера» с просьбой дать новому поколению исполнителей ролей Гарри, Гермионы и Рона спокойно работать, не напоминая им постоянно о первой серии фильмов.

«Одна из вещей, которую вы можете сделать для меня, — это перестать постоянно спрашивать [юных актеров] о нас: обо мне, Эмме [Уотсон], Руперте [Гринте]. Мне бы не хотелось, чтобы мы были какими-то призраками, нависающими над этими детьми. Пусть они просто живут своей жизнью, потому что это будет нечто новое, нечто другое», — сказал Рэдклифф.

