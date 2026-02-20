ИИ-помощники и бизнес-кампус: на Курорте Красная Поляна пройдет 11-й Gastreet

Умер солист Shortparis Николай Комягин
Вместо Музея ГУЛАГа откроют музей, посвященный преступлениям нацистов против советского народа
В России запретят продавать бананы размером менее 14 сантиметров
Московский район Внуково попал в пятерку мест в мире, где за сутки выпало больше всего осадков
Второй сезон «Дома Давида» выйдет 27 марта
В Кракове голубей будут кормить кукурузой с противозачаточным действием
Мадс Миккельсен снимется в новом фильме Мартина Скорсезе — «Что случилось ночью»
Умер актер Эрик Дейн, снимавшийся в «Анатомии страсти» и «Эйфории»
Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх
Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об НЛО и инопланетянах
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри
Ширли МакЛейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»
Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом
Расселл Кроу и Люк Хемсворт борются за чемпионство в трейлере «Зверя»
Боб Оденкерк и Лена Хеди появились в трейлере фильма «Нормал»
Вуди и Базз Лайтер против гаджетов: вышел трейлер пятой части «Истории игрушек»
Тиффани Хэддиш и Росарио Доусон сыграют в хоррор‑триллере «Урок»
«Из огня восходит тьма»: вышел тизер третьего сезона «Дома Дракона»
«Проклятый рыцарь» со звездами «Игры престолов» выйдет в российский прокат 23 апреля
В Центре «Зотов» пройдет паблик-ток «Разговор о Вертове. Кино, искусство, звук, пространство»
Канадским школьникам разрешили смотреть хоккей на Олимпиаде во время уроков
«Литрес» вернул в продажу роман Фредрика Бакмана «После бури» после проверки на пропаганду ЛГБТ*
Вышел трейлер драмы «Северная станция» — полнометражного дебюта Сергея Овечко
Томас Шелби возвращается в трейлере фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
Появился трейлер дорамы Netflix «Парень по вызову», в котором играет Джису из Blackpink
Ски-альпинист Никита Филиппов первым из россиян завоевал медаль на Олимпиаде
Twenty One Pilots выпустили клип со стоп-моушен-анимацией на завирусившийся в сети трек

ИИ-помощники и бизнес-кампус: на Курорте Красная Поляна пройдет 11-й Gastreet

Афиша Daily
Фото: Gastreet International Restaurant Show

С 7 по 12 июня 2026 года на Курорте Красная Поляна 960 пройдет 11-й Gastreet International Restaurant Show. Вступая во второе десятилетие, проект решил обновить формат и стратегию.

Главное нововведение — это смена концепции. Теперь из «пионерского лагеря» Gastreet превращается в бизнес-кампус. В числе спикеров заявлены представители профильных ведомств и международные эксперты, влияющие на глобальную ресторанную повестку.

В управляющей команде произошли изменения. К основателям Дмитрию Левицкому, Георгию Карпенко и Евгении Суфияновой присоединилась Алиса Калистова, прошедшая путь от волонтера до генерального продюсера Gastreet.

Организаторы также пересмотрели ценовую политику. До 1 апреля билет «Профи» стоит 55 тыс. рублей. Еще возвращается легендарный «Шефский билет», а для владельцев бизнеса по-прежнему доступен формат ReBro.

Деловая программа 2026 года выстроена вокруг пяти ключевых тем. Первая из них — искусственный интеллект: реальные кейсы использования ИИ-инструментов, которые уже помогают ресторанам зарабатывать больше.

Вторая — оптимизация: как сокращать расходы, сохраняя качество сервиса и уровень команд. Третья — диверсификация: поиск перспективных направлений за пределами ресторанного рынка и адаптация накопленного опыта в смежных нишах. Четвертая — законодательные реалии: открытый диалог бизнеса и государства, помогающий минимизировать риски. 

Опираясь на запросы аудитории, организаторы расширили пространство для нетворкинга. Среди них PRO-обзоры успешных кейсов, «Бизнес-тиндер», FuckUp Night, «Бизнес-разборки». Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты, запланированы три гастрономических ужина с иностранными шеф-поварами, ЗОЖ-рейвы, хайкинг в локациях Красной Поляны и обновленный формат детского кэмпа «Гастритик».
 

Расскажите друзьям