ИИ-помощники и бизнес-кампус: на Курорте Красная Поляна пройдет 11-й Gastreet

С 7 по 12 июня 2026 года на Курорте Красная Поляна 960 пройдет 11-й Gastreet International Restaurant Show. Вступая во второе десятилетие, проект решил обновить формат и стратегию.
Главное нововведение — это смена концепции. Теперь из «пионерского лагеря» Gastreet превращается в бизнес-кампус. В числе спикеров заявлены представители профильных ведомств и международные эксперты, влияющие на глобальную ресторанную повестку.
В управляющей команде произошли изменения. К основателям Дмитрию Левицкому, Георгию Карпенко и Евгении Суфияновой присоединилась Алиса Калистова, прошедшая путь от волонтера до генерального продюсера Gastreet.
Организаторы также пересмотрели ценовую политику. До 1 апреля билет «Профи» стоит 55 тыс. рублей. Еще возвращается легендарный «Шефский билет», а для владельцев бизнеса по-прежнему доступен формат ReBro.
Деловая программа 2026 года выстроена вокруг пяти ключевых тем. Первая из них — искусственный интеллект: реальные кейсы использования ИИ-инструментов, которые уже помогают ресторанам зарабатывать больше.
Вторая — оптимизация: как сокращать расходы, сохраняя качество сервиса и уровень команд. Третья — диверсификация: поиск перспективных направлений за пределами ресторанного рынка и адаптация накопленного опыта в смежных нишах. Четвертая — законодательные реалии: открытый диалог бизнеса и государства, помогающий минимизировать риски.
Опираясь на запросы аудитории, организаторы расширили пространство для нетворкинга. Среди них PRO-обзоры успешных кейсов, «Бизнес-тиндер», FuckUp Night, «Бизнес-разборки». Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты, запланированы три гастрономических ужина с иностранными шеф-поварами, ЗОЖ-рейвы, хайкинг в локациях Красной Поляны и обновленный формат детского кэмпа «Гастритик».