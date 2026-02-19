Ширли Маклейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»

Лауреатка премии «Оскар» Ширли Маклейн исполнит главную роль в картине «Маргрет и Стиви» — новом проекте Мэттью Вайнера, известного по «Безумцам». Об этом сообщил Deadline.
Сценарий ленты написала Стефани Гиллис. Фильм вдохновлен жизнью Маргрет Рей — соавтора книг о Любопытном Джордже. В центре сюжета будет поздник период жизни писательицы, в котором издатели пытаются переосмыслить ее наследие.
Под нарастающим давлением Маргрет вынуждена столкнуться с воспоминаниями о войне, которую она пережила десятилетия назад, и с историей своего пути в Америку. В процессе этого она сближается со Стиви — новым другом, знакомство с которым придает героине сил защищать свою историю.
Продюсерами и финансистами проекта выступают компании Rohm Feifer Entertainment и Latigo Films. Для Вайнера картина станет второй полнометражной режиссерской работой после комедии 2013 года «Ты здесь» с Оуэном Уилсоном.