Ширли Маклейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»

Фото: Gilbert Flores / Getty Images

Лауреатка премии «Оскар» Ширли Маклейн исполнит главную роль в картине «Маргрет и Стиви» — новом проекте Мэттью Вайнера, известного по «Безумцам». Об этом сообщил Deadline.

Сценарий ленты написала Стефани Гиллис. Фильм вдохновлен жизнью Маргрет Рей — соавтора книг о Любопытном Джордже. В центре сюжета будет поздник период жизни писательицы, в котором издатели пытаются переосмыслить ее наследие.

Под нарастающим давлением Маргрет вынуждена столкнуться с воспоминаниями о войне, которую она пережила десятилетия назад, и с историей своего пути в Америку. В процессе этого она сближается со Стиви — новым другом, знакомство с которым придает героине сил защищать свою историю.

Продюсерами и финансистами проекта выступают компании Rohm Feifer Entertainment и Latigo Films. Для Вайнера картина станет второй полнометражной режиссерской работой после комедии 2013 года «Ты здесь» с Оуэном Уилсоном.

