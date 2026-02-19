«Из огня восходит тьма»: вышел тизер третьего сезона «Дома Дракона»

Томас Шелби возвращается в трейлере фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
Афиша Daily
Фото: Home Box Office (HBO)

HBO представил первый тизер третьего сезона «Дома Дракона». Он начнет выходить в июне, точная дата не называется.

В ролике показаны враждующие фракции дома Таргариен, готовящиеся к битве, и эффектные сцены с драконами. Слоган нового сезона — «Из огня восходит тьма».

THR пишет, что в третьем сезоне зрителей ждет масштабная битва, которую изначально планировали показать еще во втором, однако из-за сокращения количества серий до восьми эту сцену перенесли на следующий сезон.

Выход тизера совпал с публикацией интервью Джорджа Р.Р.Мартина для The Hollywood Reporter. Автор саги рассказал о творческих разногласиях с шоураннером Райаном Кондалом. 

Основной конфликт возник вокруг планов на третий сезон, которые, по словам Мартина, значительно отклоняются от книжного первоисточника. Кондал же отмечает, что эти изменения были прагматичным и необходимым решением.

Приквел «Игры престолов» рассказывает о войне внутри династии Таргариен за Железный трон, которая произошла примерно за 200 лет до событий оригинального сериала. Сюжет строится на борьбе за власть между принцессой Рейнирой и ее сводным братом Эйгоном. Сериал основан на книге Джорджа Р.Р.Мартина «Пламя и кровь».

Премьера первого сезона шоу состоялась 21 августа 2022 года, второго — 16 июня 2024-го. Третий хотят выпустить летом 2026-го, а четвертый — в 2028 году.

