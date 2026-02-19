Появился трейлер дорамы Netflix «Парень по вызову», в котором играет Джису из Blackpink

Netflix опубликовал основной трейлер южно-корейской дорамы под названием «Парень по вызову», в котором Джису из Blackpink играет главную роль.
По сюжету Ми Рэ (Джису) — продюсер вебтунов, которая cпасается от рутины с помощью сервиса виртуальных свиданий. В трейлере главная героиня ходит на одну встречу за другой, в то время как в реальности ее пути постоянно пересекаются с коллегой Кен Намом, которого играет Со Ин Кук. Постепенно возникающая связь между ними крепнет.
Режиссером сериала выступил Ким Чжон Сик («Work Later, Drink Now» and «No Gain No Love»), а сценарий написал Намгун До Ен. Проект, премьера которого состоится 6 марта, продюсировали Whynot Media, Baram Pictures и Kakao Entertainment.
Недавно другая участница Blackpink, Лиса, и исполнительный продюсер «Белого лотоса» Дэвид Бернад тоже запустили романтическую комедию для Netflix. Идея проекта зародилась прямо на съемочной площадке сериала. Обсуждая общую любовь к комедии «Ноттинг-Хилл», Бернад и Лиса придумали основу для собственного фильма.