Аманда Сейфрид узнала, что была продюсером «Горничной», только через три недели после начала съемок

Аманда Сейфрид поделилась на «Шоу Грэма Нортона», как она справлялась с ролью исполнительного продюсера фильма «Горничная», в котором она также снялась в качестве актрисы. Об этом пишет Variety.
«Я продюсер этого проекта, но я узнал об этом только через три недели [после начала съемок]. Увидела список [участников проекта] и подумала: „Исполнительный продюсер? Я на это не подписывалась“», — рассказала актриса.
По ее словам, она позвонила одному из менеджеров и тот сказал, что агент Сейфрид договорился о такой должности для нее в проекте. «И я подумала: „Ну, тогда лучше пусть это действительно будет хитом“», — добавила Аманда.
«Я ни черта не делала, чтобы выпустить этот фильм. Я только снялась в нем. В этом и заключается особенность титулов, которые делают, чтобы потешить тщеславие. <…> Марго Робби [как продюсер] действительно интенсивно разрабатывает фильмы c самого начала. Я просто пришла, повеселилась и ушла», — рассказала актриса.
Фильм Аманды Сейфрид «Горничная» стал одним из самых кассовых хитов в ее карьере, собрав в мировом прокате 374 млн долларов. Бюджет составил 35 млн долларов.
