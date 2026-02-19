В «Эксмо» изъяли из продажи книгу «Кафка на пляже» Харуки Мураками

Издательство «Эксмо» объявило партнерам об отзыве из продажи книги «Кафка на пляже» Харуки Мураками, сообщил «Коммерсант».



Решение объяснили «сокращением возможных юридических рисков». Теперь на сайте «Эксмо» нет ни одного из изданий «Кафки на пляже». Для покупки недоступны бумажная и электронная версии романа, а также аудиокнига.



«Кафку на пляже» издали в 2002 году. Произведение рассказывает о подростке Кафке Тамуре, который уходит из дома, пытаясь избежать мрачного пророчества отца, и о старике Накате, умеющем разговаривать с кошками. Их судьбы пересекаются под влиянием мистических сил.



Это девятый роман Харуки Мураками, за который он получил Всемирную премию фэнтези. The New York Times внесла книгу в список лучших романов 2005 года.



Недавно стало известно, что Эрих Мария Ремарк, Мария Корелли и Джек Лондон возглавили топ-10 зарубежных классиков в России в 2025 году. Среди популярных произведений: «Фауст» Иоганна Вольфганга фон Гете, «Крестный отец» Марио Пьюзо, «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма.