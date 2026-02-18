Соавтора сценария фильма «Простая случайность» отпустили из иранской тюрьмы

Мехди Махмудяна, соавтора сценария номинированного на «Оскар» фильма Джафара Панахи «Простая случайность», отпустили из иранской тюрьмы спустя 17 дней после ареста. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ.
Махмудяна задержали в Тегеране вскоре после того, как он подписал заявление, осуждающее верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и жестокое подавление протестов властями. Во вторник его отпустили под залог из тюрьмы в Ноушахре вместе с двумя другими подписантами заявления — Видой Раббани и Абдоллой Момени.
Махмудян номинирован на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий вместе с Надером Саейваром, Шадмехром Растином и режиссером фильма Джафаром Панахи.
«Мехди Махмудян, Вида Раббани и Абдолла Момени мирно воспользовались своим правом высказывать свое мнение, но режим ответил тем, что обвинил их в „оскорблении верховного лидера“ и „пропаганде против Исламской Республики“», — заявил Панахи.
Махмудян, писатель и политический активист, уже неоднократно отбывал тюремные сроки, в том числе пятилетний, завершившийся в 2014 году, — по обвинению в «мятеже против режима». Панахи, которого режим Исламской Республики также отправлял в тюрьму и держал под домашним арестом, познакомился с Махмудяном в заключении.