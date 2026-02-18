В России отменяют концерты Ганвеста
19 февраля жители Москвы смогут увидеть на небе Меркурий
У «Крика-7» не будет предпоказов. Так создатели пытаются избежать утечек
Халли Бейли отправляется в отпуск в Италию на новом постере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Во Франции дожди идут уже 36 дней подряд — это исторический рекорд
Лариса Долина подала заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости
Эндрю Гарфилд на новом кадре фильма «Вверх по волшебному дереву»
Россиянки считают компьютерные игры, блогинг и охоту красными флагами среди мужских увлечений
«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме
A24 выпустила набор для манджонга по «Всё везде и сразу»
В Паралимпиаде будут участвовать 6 российских спортсменов. Они выступят под национальным флагом
Женщины чаще мужчин путешествовали на поезде в 2025 году
В США уличная собака помогла найти потерявшегося мальчика
Вероника Журавлева и Даниэль Вегас в трейлере фильма «Твое сердце будет разбито»
Стал известен хронометраж «Проекта „Конец света“» с Райаном Гослингом — 2 часа 36 минут
История станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин планирует переезд
Вот как будет выглядеть Дворец бильярда в Москве
Марк Эйдельштейн снимется в российском сериале «Хакеры»
Дэниел Рэдклифф попросил поклонников не сравнивать новых актеров «Гарри Поттера» со старыми
Pitbull выступит в Лондоне и установит рекорд по количеству лысых зрителей
37% россиян негативно относятся к замедлению Telegram
Иэн МакКеллен раскритиковал оскаровского номинанта «Хамнет»
Марго Робби рассказала, что на съемках думает о зрителях, а не о критиках
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет не раньше 2030 года
На Арбатско-Покровской линии московского метро запустили поезд в честь китайского Нового года
Зима в Москве может стать самой снежной за 60 лет
Activision объявила о закрытии игры Call of Duty: Warzone Mobile

Блогер Василиса Кедрова зарегистрировала товарный знак «Дорогу педагогу»

Фото: из соцсетей

Блогер Василиса Кедрова, которая стала автором мема «Дорогу педагогу», зарегистрировала товарный знак на эту фразу. Об этом стало известно из данных на сайте Федерального института промышленной собственности.

Права на фразу будут действовать до 27 июня 2034 года. По данным телеграм-канала «База», заявку на регистрацию Кедрова подала еще в 2024 году, но знак зарегистрировали только через год. Как пишет «База», девушка cделала это, потому что ее мем часто используют сторонние продавцы товаров на маркетплейсах.

Видео: @vasyalisaofficial

У Кедровой 2,6 млн подписчиков в тиктоке, где она публикует свои скетчи. В некоторых роликах она появляется в образе строгой «бесячей учительницы», которая и произносит фразу «Дорогу педагогу», ставшую популярной.

Недавно Лариса Долина решила зарегистрировать товарный знак в сфере недвижимости, от имени певицы подана соответствующая заявка в Роспатент. 

