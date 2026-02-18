Иэн МакКеллен раскритиковал оскаровского номинанта «Хамнет»

Марк Эйдельштейн снимется в российском сериале «Хакеры»
Фото: The Graham Norton Show/YouTube

Британский актер Иэн МакКеллен признался, что не разделяет всеобщего восторга от фильма Хлои Чжао «Хамнет», который считается одним из главных претендентов на «Оскар».

В интервью The Times он заявил, что не совсем не понимает картину: «Я не совсем это понимаю. Меня не очень интересуют попытки выяснить, откуда у Шекспира бралось воображение, но оно точно не проистекало только из семейной жизни».

Затем он предположил, что больше всего его раздражает идея, что жена Шекспира никогда раньше не видела пьесы. «Это маловероятно, учитывая, чем зарабатывал на жизнь ее муж. И она, кажется, не знает, что такое пьеса! Думаю, есть некоторые сомнения в правдоподобии», — сказал актер.

Фильм исследует версию, согласно которой смерть 11-летнего сына Хамнета вдохновила Шекспира на написание трагедии «Гамлет». МакКеллен считает такой подход надуманным. При этом актер не сомневается в успехе «Хамнета» в наградном сезоне.

