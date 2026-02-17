Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Михаил Ефремов возвращается в кино и снимется в сериале
Россияне рассказали, какой у них любимый рецепт блинов
Педро Паскаль в новом трейлере «Мандалорца и Грогу»
В Москве пройдет Неделя керлинга
Начались съемки «Маски Красной смерти» с Майки Мэдисон
В МВД предложили проверять водителей на наркотики по слюне
В программу российских школ добавят «служение»
Синоптик перечислил регионы с гигантскими сугробами в стране
Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»
«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем
На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки
«20–40 минут в день хватит»: в РАН рассказали, сколько можно сидеть в интернете
Ненецкий АО — регион с наименьшим количеством краж в 2025 году
Дэниел Рэдклифф рассказал, что обсуждает с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом сериал о Гарри Поттере
Baza сообщила о предстоящей полной блокировке Telegram. В Госдуме это не подтвердили
Средняя пенсия неработающих россиян составляет почти 24 000 рублей
Выход PlayStation 6 могут перенести на 2029 год
Опрос: только в Москве жены переводят мужьям больше денег, чем они им
Малыш Йода — в новых кадрах «Мандалорца и Грогу»
Сериал Майка Флэнагана «Кэрри» выйдет в октябре 2026 года
В «Афише» новый директор по развитию
В Липецкой области на Масленицу сожгут чучело Лабубу
Ерин Ха на новом постере «Бриджертонов»
Тейлор Свифт записала видео об американских фигуристках-одиночницах
«2ГИС» подсчитал индекс блина. Красноярцы могут позволить себе 729 штук
Одну из самых редких карточек Pokémon продали на аукционе за 16,5 миллиона долларов
В Госдуме предложили запретить ввоз и продажу ошейников с электрошокером

Аудитория теневого проката в России сократилась на 40%

Афиша Daily
Фото: Felix Mooneeram/Unsplash

Число зрителей, которые ходят на сеансы теневого проката, в 2025 году сократилось на 40% — с 10,5 до 6,3 млн. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отраслевое издание Cinemaplex.

По его данным, касса теневого проката за год составила 2,8 млрд рублей (в 2024-м было 4,3 млрд, в 2023-м — 4,8 млрд). В общих сборах доля такого проката составила 5,6%: из 8,3 млн официальных сеансов около 400 тыс. были теневыми. Это ниже, чем в 2023 году (6,1%) и 2024-м (6,4%). 

Лидером теневого проката в 2025 году стала короткометражка «Край вдохновения», следом идут «Сколько весит облако?» и «Три добрых дела». Именно с ними чаще всего показывали голливудские релизы, такие как «Minecraft в кино», «Зверополис-2», «Капитан Америка: Новый мир» и «Микки 17».

При этом разница в цене между пиратскими и легальными сеансами почти исчезла: если в 2023 году она составляла 24%, а в 2024-м — 14%, то в 2025-м — около 3%. Средняя цена билета на обычный сеанс выросла до 427 рублей (в 2024 году — 364 рубля).

В целом касса российского кинопроката за 2025 год достигла 50,7 млрд рублей — это на 9,3% больше, чем годом ранее, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС). Число проданных билетов при этом сократилось почти на 7%, до 118,6 млн, то есть рост сборов, как и в 2024-м, связан исключительно с подорожанием билетов. 

Собеседник издания в одной из киностудий объясняет падение интереса к теневому прокату скудностью репертуара зарубежных мейджоров и тем, что новинки стали быстрее появляться на российских видеохостингах. В условиях роста цен на билеты у зрителей, по его словам, «фактически не осталось причин подыскивать подходящий сеанс».

Расскажите друзьям