Аудитория теневого проката в России сократилась на 40%

По его данным, касса теневого проката за год составила 2,8 млрд рублей (в 2024-м было 4,3 млрд, в 2023-м — 4,8 млрд). В общих сборах доля такого проката составила 5,6%: из 8,3 млн официальных сеансов около 400 тыс. были теневыми. Это ниже, чем в 2023 году (6,1%) и 2024-м (6,4%).