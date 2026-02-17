Начались съемки «Маски Красной смерти» с Майки Мэдисон

Начались съемки фильма ужасов «Маска Красной смерти» Чарли Полинджера («Чума»). Картину выпускает студия A24.
«Маска Красной смерти» расскажет о безумном принце, который запирает знать в своем замке, пока чума уничтожает крестьянство. За крепостными стенами аристократы устраивают пиры, оргии, интриги и казни.
Двух разлученных сестер-близняшек сыграет Майки Мэдисон («Анора»). Одна из сестер скрывается среди бедняков, но затем попадает в мир разврата и опиума за стенами замка.
Основой для «Маски Красной смерти» послужил одноименный рассказ Эдгара Аллана По. Помимо Мэдисон в фильме снимется Леа Сейду («Молчаливый друг»).
