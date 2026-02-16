Одну из самых редких карточек Pokemon продали на аукционе за 16,5 миллиона долларов

Одна из самых редких коллекционных карточек франшизы Pokemon продали на аукционе в США за рекордные 16,5 млн долларов, сообщает газета The Japan Times.



Это Pikachu Illustrator, выпущенная в 1998 году и вручавшаяся победителям конкурса японского манга-журнала CoroCoro. Существует только 41 экземпляр такой карты.



На аукционе ее приобрел сын бывшего пресс-секретаря Белого дома Энтони Скарамуччи. Цена при этом стала самой большой не только для франшизы Pokemon, но и для всех коллекционных карточек в мире.



Ранее лот принадлежал американскому рестлеру Логану Полу. Он приобрел ее в 2021 году у коллекционера из Объединенных Арабских Эмиратов за 4 млн долларов наличными.



Франшизу Pokemon создала компания Nintendo в 1996 году. По ней сняли телевизионный сериал и полнометражные аниме-фильмы, а также выпустили компьютерные игры.