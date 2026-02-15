Исполнительницы хита «Golden» впервые выступят на BRIT Awards

Трио EJAE, Audrey Nuna и REI AMI, подарившие голоса героям фильма «Кей-поп-охотницы на демонов», станут хедлайнерами церемонии BRIT Awards-2026.
Исполнительницы не только номинированы в двух категориях — «Лучшая международная песня» и «Лучшая международная группа», — но и впервые в истории премии представят кей-поп на британской сцене.
Их выступление, записанное заранее в кругу приглашенных фанатов, покажут во время прямой трансляции 28 февраля на ITV1 и ютубе. Сами девушки признались, что «вне себя от счастья» и готовят для Манчестера нечто особенное.
«Golden» — саундтрек к «Кей-поп-охотницам на демонов» — уже успел собрать престижные награды, среди которых «Золотой глобус», «Грэмми» и номинация на «Оскар».
В лайнапе церемонии BRIT Awards-2026 также заявлены Rosalía, Harry Styles и Wolf Alice. Ведущим в шестой раз станет Джек Уайтхолл. Специальные награды получат Марк Ронсон (за выдающийся вклад в музыку) и Ноэль Галлахер (как лучший автор песен).