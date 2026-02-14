Ирландец возрождает забытый спорт ― подъем камней
Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»

Афиша Daily
Фото: Wink Originals

Режиссер Жора Крыжовников намекнул в своем инстаграме* на второй сезон сериала «Слово пацана».

Он опубликовал пост с цифрой «2». В нем он отметил актеров проекта. 


 

1/2
2/2

Ранее режиссер говорил, что планировал три сезона сериала. «Мы изначально думали сделать три сезона, потому что 1989, 1991, 1993 годы разительно отличаются, это разные миры. <…> Мы пока взяли паузу. Пожить, успокоиться, прийти в себя, может быть, сделать другой проект и вернуться к размышлениям», — пояснял он.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — сериал Жоры Крыжовникова, который рассказывает о молодежных группировках Казани конца 1980-х. Премьера его первой серии состоялась 9 ноября 2023 года, заключительный эпизод первого сезона вышел 21 декабря.

*   Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

