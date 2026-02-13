Он расскажет о молодой паре, которая готовится к свадьбе. Их роли исполнят Камила Морроне («Дейзи Джонс и The Six») и Адам ДиМарко («Overcompensating»). Планам возлюбленных, как показал ролик, будут мешать тревожные предзнаменования.