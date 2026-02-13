Saber Interactive показала игру по «Джону Уику» с Киану Ривзом

Дворник из Калининграда стал фэшн-блогером
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Первая в году оттепель наступила в Москве
Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур
Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной
Konami выпустила трейлер игры Silent Hill: Townfall, анонсированной еще в 2022 году
Москвичи смогут увидеть «планету любви» 14 февраля
В Перми отменили «Трезвую пробежку» в честь Дня защитника Отечества из‑за недостатка участников
Знаменитый «Хогвартс-экспресс» в Шотландии могут снять с маршрута из‑за финансовых проблем
Россияне выбрали лучшие любовные пары в литературе
Фронтмен Imagine Dragons анонсировал свою первую видеоигру — шутер в стиле 1970-х
Москвичи назвали мордовские блины со сгущенкой фаворитом Масленицы
Французские ученые заплатят 5000 евро тем, кто согласится лежать 10 дней
Нейросеть научилась мату после общения с клиентами компании ЖКХ ― ее пришлось отучать
Привязанность к вайфу работает почти как влюбленность в реальных людей
Николас Кейдж спасает Нью-Йорк в первом тизере-трейлере «Паука-Нуара»
Вышел полноценный трейлер «California Schemin’» — режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя
С 1 марта гостиницы будут обязаны возвращать предоплату при отмене бронирования до дня заезда
В США стала достопримечательностью лампочка, которая горит с 1901 года
Ученые призвали не полагаться на Apple Watch для выявления возможной гипертонии
Таиланд планирует сократить безвизовый срок для туристов из России и еще 92 стран
Pokémon Go удалил покестоп на острове Эпштейна
В Москве открылся визовый центр Японии
Шоу Bad Bunny на Супербоуле вошло в топ-5 самых просматриваемых в истории
Умер самый старый йоркширский терьер Москвы
Charli XCX открывает свой старый клип в новом отрывке из фильма «Момент»
Масленицу в «Никола-Ленивце» покажут онлайн. Там сожгут 25-метровое «Горящее сердце»

Saber Interactive показала игру по «Джону Уику» с Киану Ривзом

Афиша Daily

Saber Interactive официально анонсировала новую игру по вселенной «Джона Уика». Проект разрабатывается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Название и дата выхода пока держатся в секрете. Звезда оригинальной франшизы Киану Ривз не только озвучила главного героя, но и подарила персонажу свою внешность.

Игра создается при участии режиссера фильмов Чада Стахелски и студии Lionsgate. По словам авторов, сценарий тайтла впишется в существующую хронологию киновселенной.

Разработчики пытаются воссоздать фирменный стиль франшизы: зрелищные перестрелки в технике ган-фу, кинематографичную работу камеры, динамичные сцены вождения и тщательно проработанные локации.

«Все это создано, чтобы игрок почувствовал себя внутри фильма о Джоне Уике, исполняя роль самого Джона Уика», — говорится в официальном описании.

