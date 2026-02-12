Netflix экранизирует роман Навессы Аллен «Lights Out»

Сюжет «Lights Out» разворачивается вокруг медсестры Эли. Ее самые смелые и опасные фантазии неожиданно обретают форму, когда в дом героини проникает загадочный хакер в маске по имени Джош, называющий себя борцом с преступностью. История балансирует на грани между эротикой, триллером и психологической драмой, исследуя хрупкую грань между страстью, одержимостью и реальностью.