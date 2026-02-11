Показываем фрагмент ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич

У Северного речного вокзала в Москве открыли лыжную трассу
Фото: «Экспонента фильм»

«Экспонента фильм» поделилась с «Афишей Daily» эксклюзивным фрагментом романтической комедии «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич. В российский прокат фильм выйдет 12 февраля.

«Счастлив, когда ты нет» рассказывает о Евгении и Евгении ― обладателях одинаковых имен, непростых характеров и сложностей в личной жизни. Их случайная встреча на вечеринке начинается с взаимной антипатии, но неожиданно приводит к ночи вместе, после которой все становится еще сложнее.

В главных ролях ― Саша Бортич («Я худею», «Холоп») и Гоша Токаев («Пара из будущего», «Лада Голд»).

Видео: «Экспонента фильм»

«Мне кажется, что наш фильм — это какое‑то новое поколение ромкомов. Мы выходим на День святого Валентина, и мне кажется, этот фильм с одинаковым удовольствием могут посмотреть и те, у кого в отношениях все хорошо, и те, у кого разбито сердце», ― отметила Бортич.

Премьера «Счастлив, когда ты нет» состоялась на кинофестивале «Короче», где фильм взял Гран-при конкурса дебютного полнометражного кино. Кинокритик «Афиши Daily» Евгений Ткачев включал «Счастлив, когда ты нет» в список лучших российских фильмов 2025 года.

Счастлив, когда ты нет
Мелодрама / с 12 февраля
