Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд из Radiohead потребовали убрать их музыку из «Мелании»
Новое аниме по «Призраку в доспехах» выйдет на «Кинопоиске»
Charli XCX сыграет в новом фильме ужасов Такаси Миикэ
Во «Вкусно ― и точка» появилась коллекция игрушек с лошадьми
Канье Уэст впервые за 12 лет выступит в Европе с сольным концертом
В конце февраля на небе выстроятся шесть планет
В Самаре после трехлетней реконструкции открывается галерея «Виктория»
«Остров» Павла Лунгина вернется в кинотеатры 19 марта
Стала известна причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары
Фигуристы выступили на Олимпиаде под ИИ-трек и столкнулись с критикой
В Москве ГАИ попыталась оштрафовать робота-курьера на 300 000 рублей
Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг и Кортни Кокс на новом постере «Крика-7»
Эдди Мерфи и Ева Лонгория снимутся в комедии о психологах, которых взяли в заложники
Художественные работы Валерии Гай Германики покажут в новой московской галерее
В России утвердили ГОСТ на чак-чак
Николь Кидман может сыграть в новом эротическом триллере A24
Amazon нашел актера на роль Атрея в экранизации God of War
В сериале по «Гарри Поттеру» зрители увидят больше сцен о жизни Малфоев
В России второй день подряд массово жалуются на сбои в Telegram
«Союзмультфильм» и студия «Хроники» работают над фильмом о будущем ИИ
Умер адвокат Генрих Падва, добившийся моратория на смертную казнь
В Крыму закрыли дело в отношении петербуржца, который сбросил кошку с обрыва «Ласточкина гнезда»
СМИ: «Яндекс» может купить маркетплейс цветов и подарков Flowwow
Москвичи могут позволить себе 24 свидания в месяц, петербуржцы — 20, екатеринбуржцы — 18
Discord введет проверку возраста по документам
Минздрав: в России проживают 17 тысяч человек старше 100 лет
Каждый третий россиянин видит в советских панельках эстетику и уют
На катке в парке Горького 14 февраля пройдет «Бал Бараша и Нюши»

Мужчина из Pringles объявил о разрыве с Сабриной Карпентер

Афиша Daily
Фото: Pringles

Мужчина из Pringles, с которым Сабрина Карпентер встречалась в рекламе, показанной на Супербоуле, объявил о разрыве.

В аккаунте Pringles в соцсетях появился пост с текстом от Прингллео:

«После долгих раздумий я решил, что пришло время поработать над собой — собрать себя обратно воедино в эмоциональном плане… и, конечно, в физическом, вступая в новую жизнь холостяка.

Я знаю, что найду любовь в будущем, а пока, если вы знаете кого-то, кто ищет настоящий деликатес, пишите мне в комментариях».

© @Pringles

В 30-секундной рекламе Сабрина Карпентер говорит, что ей нужен не мальчик, а мужчина, после чего начинает ходить на свидания с мужчиной из Pringles. В одной из сцен они сидят в ресторане, а Прингллео кормит Карпентер тирамису, в другой — едут в кабриолете.

Руководство Pringles рассказало изданию Variety, что рассматривало Карпентер на главную роль с самого начала разработки концепции. «Одна из вещей, которую мы всегда стараемся обеспечить, работая со знаменитостями, — это их искренняя любовь к ролику. <…> Я не хотела слишком углубляться во что-то, что может не заинтересовать саму знаменитость», — говорит Диана Сейлер, старший директор по закускам Mars.

