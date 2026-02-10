Мужчина из Pringles объявил о разрыве с Сабриной Карпентер

Мужчина из Pringles, с которым Сабрина Карпентер встречалась в рекламе, показанной на Супербоуле, объявил о разрыве.
В аккаунте Pringles в соцсетях появился пост с текстом от Прингллео:
«После долгих раздумий я решил, что пришло время поработать над собой — собрать себя обратно воедино в эмоциональном плане… и, конечно, в физическом, вступая в новую жизнь холостяка.
Я знаю, что найду любовь в будущем, а пока, если вы знаете кого-то, кто ищет настоящий деликатес, пишите мне в комментариях».
В 30-секундной рекламе Сабрина Карпентер говорит, что ей нужен не мальчик, а мужчина, после чего начинает ходить на свидания с мужчиной из Pringles. В одной из сцен они сидят в ресторане, а Прингллео кормит Карпентер тирамису, в другой — едут в кабриолете.
Руководство Pringles рассказало изданию Variety, что рассматривало Карпентер на главную роль с самого начала разработки концепции. «Одна из вещей, которую мы всегда стараемся обеспечить, работая со знаменитостями, — это их искренняя любовь к ролику. <…> Я не хотела слишком углубляться во что-то, что может не заинтересовать саму знаменитость», — говорит Диана Сейлер, старший директор по закускам Mars.