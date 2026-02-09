На катке в Парке Горького 14 февраля пройдет «Бал Бараша и Нюши»
Разработка ГОСТа на русскую кухню завершится до конца 2026 года

Фото: vkusoterria.ru

Роскачество ожидает, что разработка ГОСТа на русскую кухню и его принятие завершатся до конца 2026 года. Об этом РИА «Новости» рассказал глава ведомства Максим Протасов.

«Мы активно работаем над созданием национального стандарта на русскую кухню и в ближайшее время представим его первую редакцию для публичного обсуждения. Это масштабная и очень важная работа. Мы систематизируем около 300 блюд и продуктов — от закусок до напитков, таких как квас и сбитень», — сообщил Протасов.

По его словам, в список войдут не только дореволюционные рецепты, но и современные блюда. «Важно отметить, что будущий ГОСТ — это не только стандарт для ресторанов. Он будет предназначен и для использования на ярмарках, фестивалях, в любых проектах, популяризирующих наше кулинарное наследие», — объяснил Протасов.

Новый стандарт будет содержать описания блюд и технологии приготовления, рекомендации по меню и оформлению залов, а также требования к персоналу. «Наша стратегическая задача — создать сильный, узнаваемый и понятный гастрономический бренд», — сказал глава Роскачества.

