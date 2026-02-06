Стив Кэрелл в трейлере комедии «Петух» от создателя «Тед Лассо» Билла Лоренса

В Петербурге пройдет фестиваль документального кино «Рерихи. Мир через Культуру»
Сергея Собянина наградят «Золотой маской»
В этом году фестиваль «Масленица» пройдет в Москве на 30 площадках
Лукашенко принесли снюс на совещании
LEGO выпустила конструктор по «Проекту „Конец света“» с Райаном Гослингом
Звезды «Доктора Кто» и «Голодных игр» сыграют в триллере об экзорцизме
В России будут выдавать «визы талантов» иностранцам, «представляющим интерес» для страны
СМИ: сборы документального фильма о Мелании Трамп могли быть искусственно завышены
Хавьер Бардем и Кейт Хадсон снимутся в ромкоме в духе «Неспящих в Сиэттле»
Лиса из Blackpink снимет романтическую комедию для Netflix с продюсером «Белого лотоса»
В «Перекрестке» начнут продавать «пасты для поцелуев» по рецептам шеф-поваров
Москву вновь накроют снегопады
Знакомство 19-летних Шерлока и Мориарти в трейлере «Молодого Шерлока» Гая Ричи
Кинотеатры США предупредили сенат о катастрофических последствиях сделки Netflix и Warner Bros.
В «Яндекс Маркете» теперь можно создавать ИИ-подборки товаров под конкретные задачи
Доналл Глисон снимется в новом клипе Тейлор Свифт
Показываем локализованный трейлер психологического триллера «Гуру» с Пьером Нине
Умер Артур Арутюнян, сыгравший в фильме «Брат»
В середине следующей недели в Москву придет плюсовая температура
Александр Зубарев и Валя Карнавал в трейлере комедии «Скуф»
Марго Робби появилась на премьере «Грозового перевала» с копией браслета из волос Эмили Бронте
Алкотестеры, бандажи и синтетические волосы: СДЭК перечислил самые необычные новогодние посылки
Культурное пространство «.оригинал» отмечает первый день рождения 14 февраля
В Лувре хотят отреставрировать поврежденную при ограблении корону императрицы Евгении
Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет сериал по Baldur’s Gate 3 для HBO
Крис Хемсворт переживал за карьеру после откровений о риске болезни Альцгеймера
Власти Японии отменили фестиваль сакуры у горы Фудзи из‑за неадекватного поведения туристов
Трифон Бебутов назначен редакционным директором «Афиши Daily»

Стив Кэрелл в трейлере комедии «Петух» от создателя «Тед Лассо» Билла Лоренса

HBO Max показал первый трейлер комедийного сериала «Петух» от создателя «Тед Лассо» Билла Лоренса. Премьера комедии запланирована на 8 марта.

Главную роль в проекте исполняет звезда «Офиса» Стив Кэрелл. Он сыграл успешного писателя, которого студенты прозвали Петухом в честь персонажа его бестселлеров.

Сюжет крутится вокруг его визита к взрослой дочери в университетский кампус, куда он приезжает, чтобы поддержать ее после того, как муж бросил ее ради аспирантки.

В актерский состав также вошли Джон К.МакГинли, Даниель Дедуайлер, Рори Сковел, Чарли Клайв, Лорен Цай и Фил Данстер. Сериал создан в сотрудничестве Лоренса и Мэтта Тарсиса. Оба выступают шоураннерами и продюсерами проекта.

Расскажите друзьям