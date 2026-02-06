Стив Кэрелл в трейлере комедии «Петух» от создателя «Тед Лассо» Билла Лоренса

HBO Max показал первый трейлер комедийного сериала «Петух» от создателя «Тед Лассо» Билла Лоренса. Премьера комедии запланирована на 8 марта.
Главную роль в проекте исполняет звезда «Офиса» Стив Кэрелл. Он сыграл успешного писателя, которого студенты прозвали Петухом в честь персонажа его бестселлеров.
Сюжет крутится вокруг его визита к взрослой дочери в университетский кампус, куда он приезжает, чтобы поддержать ее после того, как муж бросил ее ради аспирантки.
В актерский состав также вошли Джон К.МакГинли, Даниель Дедуайлер, Рори Сковел, Чарли Клайв, Лорен Цай и Фил Данстер. Сериал создан в сотрудничестве Лоренса и Мэтта Тарсиса. Оба выступают шоураннерами и продюсерами проекта.