Хавьер Бардем и Кейт Хадсон снимутся в ромкоме в духе «Неспящих в Сиэттле»

В Петербурге пройдет фестиваль документального кино «Рерихи. Мир через Культуру»
Звезды «Доктора Кто» и «Голодных игр» сыграют в триллере об экзорцизме
В России будут выдавать «визы талантов» иностранцам, «представляющим интерес» для страны
СМИ: сборы документального фильма о Мелании Трамп могли быть искусственно завышены
Лиса из Blackpink снимет романтическую комедию для Netflix с продюсером «Белого лотоса»
В «Перекрестке» начнут продавать «пасты для поцелуев» по рецептам шеф-поваров
Москву вновь накроют снегопады
Знакомство 19-летних Шерлока и Мориарти в трейлере «Молодого Шерлока» Гая Ричи
Кинотеатры США предупредили сенат о катастрофических последствиях сделки Netflix и Warner Bros.
В «Яндекс Маркете» теперь можно создавать ИИ-подборки товаров под конкретные задачи
Доналл Глисон снимется в новом клипе Тейлор Свифт
Показываем локализованный трейлер психологического триллера «Гуру» с Пьером Нине
Умер Артур Арутюнян, сыгравший в фильме «Брат»
В середине следующей недели в Москву придет плюсовая температура
Александр Зубарев и Валя Карнавал в трейлере комедии «Скуф»
Марго Робби появилась на премьере «Грозового перевала» с копией браслета из волос Эмили Бронте
Алкотестеры, бандажи и синтетические волосы: СДЭК перечислил самые необычные новогодние посылки
Культурное пространство «.оригинал» отмечает первый день рождения 14 февраля
В Лувре хотят отреставрировать поврежденную при ограблении корону императрицы Евгении
Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет сериал по Baldur’s Gate 3 для HBO
Крис Хемсворт переживал за карьеру после откровений о риске болезни Альцгеймера
Власти Японии отменили фестиваль сакуры у горы Фудзи из‑за неадекватного поведения туристов
Трифон Бебутов назначен редакционным директором «Афиши Daily»
В 2026 году в Москве заменят более 5500 лифтов
Марк Цукерберг опубликовал плейлист на Spotify из песен, которые он слушал, создавая Facebook*
Цискаридзе предложил разработать дресс-код для посещения театра
В Тульской области украли водонапорную башню из усадьбы Поленова
Spice Girls собрались на ужине и спели «Viva Forever»

Хавьер Бардем и Кейт Хадсон снимутся в ромкоме в духе «Неспящих в Сиэттле»

Фото: Alcon Entertainment

Хавьер Бардем («Старикам тут не место») и Кейт Хадсон («Война невест») получили главные роли в ромкоме «Hello & Paris». Он будет основан на книге Деборы Маккинлей «Эта часть была правдой», пишет Deadline.

Сценаристом и режиссером выступит Элизабет Чомко («Что у них было»). Картина будет снята в духе фильмов «Когда Гарри встретил Салли», «Неспящие в Сиэттле» и «Вам письмо». В центре сюжета окажутся ландшафтный архитектор и переживающий кризис писатель, которые вступают в роман по переписке.

В сентябре 2025 года Хавьер Бардем вместе с Марком Руффало спродюсировал драму «Все, что осталось от тебя». В ней рассказывается о палестинском подростке, который вовлекается в протест на Западном берегу реки Иордан и переживает момент насилия, потрясающий его семью. Действие фильма охватывает семь десятилетий.

25 декабря в прокат вышла картина «Песня-грусть» с Кейт Хадсон в главной роли. Сюжет основан на реальной истории и рассказывает о паре неудачников из Милуоки, чья жизнь навсегда изменилась благодаря музыке Нила Даймонда. 

Расскажите друзьям