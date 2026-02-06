В «Перекрестке» начнут продавать «пасты для поцелуев» по рецептам шеф-поваров

В Петербурге пройдет фестиваль документального кино «Рерихи. Мир через Культуру»
Звезды «Доктора Кто» и «Голодных игр» сыграют в триллере об экзорцизме
В России будут выдавать «визы талантов» иностранцам, «представляющим интерес» для страны
СМИ: сборы документального фильма о Мелании Трамп могли быть искусственно завышены
Хавьер Бардем и Кейт Хадсон снимутся в ромкоме в духе «Неспящих в Сиэттле»
Лиса из Blackpink снимет романтическую комедию для Netflix с продюсером «Белого лотоса»
Москву вновь накроют снегопады
Знакомство 19-летних Шерлока и Мориарти в трейлере «Молодого Шерлока» Гая Ричи
Кинотеатры США предупредили сенат о катастрофических последствиях сделки Netflix и Warner Bros.
В «Яндекс Маркете» теперь можно создавать ИИ-подборки товаров под конкретные задачи
Доналл Глисон снимется в новом клипе Тейлор Свифт
Показываем локализованный трейлер психологического триллера «Гуру» с Пьером Нине
Умер Артур Арутюнян, сыгравший в фильме «Брат»
В середине следующей недели в Москву придет плюсовая температура
Александр Зубарев и Валя Карнавал в трейлере комедии «Скуф»
Марго Робби появилась на премьере «Грозового перевала» с копией браслета из волос Эмили Бронте
Алкотестеры, бандажи и синтетические волосы: СДЭК перечислил самые необычные новогодние посылки
Культурное пространство «.оригинал» отмечает первый день рождения 14 февраля
В Лувре хотят отреставрировать поврежденную при ограблении корону императрицы Евгении
Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет сериал по Baldur’s Gate 3 для HBO
Крис Хемсворт переживал за карьеру после откровений о риске болезни Альцгеймера
Власти Японии отменили фестиваль сакуры у горы Фудзи из‑за неадекватного поведения туристов
Трифон Бебутов назначен редакционным директором «Афиши Daily»
В 2026 году в Москве заменят более 5500 лифтов
Марк Цукерберг опубликовал плейлист на Spotify из песен, которые он слушал, создавая Facebook*
Цискаридзе предложил разработать дресс-код для посещения театра
В Тульской области украли водонапорную башню из усадьбы Поленова
Spice Girls собрались на ужине и спели «Viva Forever»

В «Перекрестке» начнут продавать «пасты для поцелуев» по рецептам шеф-поваров

Готовая еда «Перекресток Select» и приложение для знакомств Twinby выпустили линейку «паст для поцелуев» ко Дню всех влюбленных. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе дейтинг-сервиса.

В коллекцию вошли карбонара, болоньезе, нери с креветками и классическая паста. Блюда сделали по авторским рецептам шеф-поваров: например, карбонару готовят на длинной пасте букатини, а соус для болоньезе — из говядины с томатами, сельдереем и травами. 

У упаковок уникальный дизайн, на них изображена пара, которая делит одну порцию спагетти. Это отсылка к знаменитой сцене из поп-культуры, где совместная паста превращается в повод для поцелуя. По задумке брендов, такой простой ритуал поможет отвлечься от рутины и превратит ужин в романтическое свидание.

В «Перекрестке» отметили, что при разработке коллекции вдохновлялись знакомыми с детства образами, которые ассоциируются с романтикой. «В мире, где нас разделяют экраны и повседневная суета, настоящая близость рождается в простых ритуалах», ― сказала директор по развитию продаж готовой еды «Перекрестка» Ольга Кормина. 

Директор по В2В-партнерствам и стратегии в Twinby Евгений Мамаев считает, что «пасты для поцелуев» станут «отличным поводом отставить бытовую рутину в сторону хотя бы на вечер и насладиться друг другом».

