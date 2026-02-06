Доналл Глисон снимется в новом клипе Тейлор Свифт

Альбом «The Life of a Showgirl» вышел еще 3 октября. В него вошли 12 композиций, среди которых только один совместный трек — с Сабриной Карпентер. Запись велась во время европейского этапа мирового тура «The Eras Tour». Для работы над пластинкой Свифт вновь объединилась с продюсерами Максом Мартином и Шеллбеком, с которыми ранее записала хиты «Shake It Off», «Blank Space» и «22». Это первый за многие годы релиз певицы, в создании которого не участвовал ее давний соавтор Джек Антонофф.