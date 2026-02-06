Александр Зубарев и Валя Карнавал в трейлере комедии «Скуф»

В центре сюжета — обычный мужчина по имени Аркадий, который прожигает свою жизнь за телевизором и мимолетными развлечениями. Узнав о том, что дочь не пригласила его на собственную свадьбу, герой решает кардинально измениться как внешне, так и внутренне.