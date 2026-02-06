Марго Робби появилась на премьере «Грозового перевала» с копией браслета из волос Эмили Бронте

Экранизация романа Эмили Бронте выйдет 14 февраля, в День всех влюбленных. Лента расскажет классическую историю о взаимоотношениях семейств Эрншо и Линтон с мужчиной по имени Хитклифф. В центре сюжета — романтическая линия между Хитклиффом и Кэтрин Эрншо. Ранее исполнители главных ролей Марго Робби и Джейкоб Элорди рассказали, что на съемках у них были «алтари» с образами друг друга в гримерных.