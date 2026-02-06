Марго Робби появилась на премьере «Грозового перевала» с копией браслета из волос Эмили Бронте

Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет сериал по Baldur’s Gate 3 для HBO
Умер Артур Арутюнян, сыгравший в фильме «Брат»
В середине следующей недели в Москву придет плюсовая температура
Александр Зубарев и Валя Карнавал в трейлере комедии «Скуф»
Алкотестеры, бандажи и синтетические волосы: СДЭК перечислил самые необычные новогодние посылки
Культурное пространство «.оригинал» отмечает первый день рождения 14 февраля
В Лувре хотят отреставрировать поврежденную при ограблении корону императрицы Евгении
Крис Хемсворт переживал за карьеру после откровений о риске болезни Альцгеймера
Власти Японии отменили фестиваль сакуры у горы Фудзи из‑за неадекватного поведения туристов
Трифон Бебутов назначен редакционным директором «Афиши Daily»
В 2026 году в Москве заменят более 5500 лифтов
Марк Цукерберг опубликовал плейлист на Spotify из песен, которые он слушал, создавая Facebook*
Цискаридзе предложил разработать дресс-код для посещения театра
В Тульской области украли водонапорную башню из усадьбы Поленова
Spice Girls собрались на ужине и спели «Viva Forever»
Илон Маск согласился, что счастье за деньги не купишь
«С листа»: в ЦСИ AZ/Art откроется персональная выставка Ольги Чернышевой
У кафе «Долина» в Петербурге поменяли вывеску из‑за Ларисы Долиной
В Канаде воры, одетые как Робин Гуд, ограбили магазин и раздали еду нуждающимся
Кинокомикс про философов и концерт на вулкане: в Москве пройдут спецпоказы Beat Film Festival
В Минздраве Подмосковья призвали не ловить снежинки ртом
Питон длиной 7,22 метра попал в Книгу рекордов Гиннесса
Синоптики спрогнозировали весенние паводки в 16 российских регионах
Еще один лось попытался сесть в автобус в Подмосковье
Авиатопливо на фритюрном масле из «Вкусно ― и точка» протестировали в России
Питер Мюлье назначен новым креативным директором Versace
Владелица дома из «Во все тяжкие» снизила на него цену на 90% из‑за наплыва фанатов
В файлах Эпштейна нашли «обнаженные» изображения

Марго Робби появилась на премьере «Грозового перевала» с копией браслета из волос Эмили Бронте

Фото: Samir Hussein/Getty Images

Марго Робби появилась на лондонской премьере фильма «Грозовой перевал» в прозрачном платье с косами от Dilara Findikoglu в викторианском стиле, а на руке у нее была копия траурного браслета XIX века, принадлежавшего Шарлотте Бронте. Об этом сообщает Daily Mail.

Оригинальное украшение было сделано из волос умерших сестер Шарлотты — Эмили и Энн Бронте. В XIX веке создавали посмертные браслеты и кулоны из волос усопшего. Эта традиция пользовалась огромной популярностью в то время. Настоящий браслет с 1923 года хранится в музее дома Бронте в Хоэрте.

Ювелир Джессика МакКормак также создала для Робби серьги в виде капель из граната, бриллиантов и жемчуга. На пальце актрисы красовалось кольцо из черненого золота с рубином весом 4 карата.

Стилист Эндрю Мукамаль дополнил образ редкой брошью от Boucheron «Валькирия» 1900 года выпуска. Она выполнена из желтого золота с гранатом огранки «кушон» и бриллиантами. На украшении вырезаны два профиля мифических воительниц. К плетеному колье добавили еще одну золотую брошь, украшенную бриллиантами и гранатом, под названием «Ассирийский лев» 1920 года. 

Экранизация романа Эмили Бронте выйдет 14 февраля, в День всех влюбленных. Лента расскажет классическую историю о взаимоотношениях семейств Эрншо и Линтон с мужчиной по имени Хитклифф. В центре сюжета — романтическая линия между Хитклиффом и Кэтрин Эрншо. Ранее исполнители главных ролей Марго Робби и Джейкоб Элорди рассказали, что на съемках у них были «алтари» с образами друг друга в гримерных.

Расскажите друзьям