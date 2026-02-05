Чиветель Эджофор присоединился к новому фильму Майка Флэнагана по вселенной «Изгоняющего дьявола»

Чиветель Эджофор присоединился к новому фильму, основанному на классике хоррора «Изгоняющий дьявола».
Эджофор присоединяется к ранее анонсированным Скарлетт Йоханссон, Джейкоби Джупу и Дайане Лэйн. По данным источников, его персонажем будет бывший заключенный, ставший священником. Йоханссон сыграет мать персонажа Джупа.
Эджофор вновь будет работать с режиссёром Майком Флэнаганом, с которым ранее сотрудничал в фильме «Жизнь Чака». Новая лента — это не ремейк и не сиквел.
Фильм позиционируется как новая история, разворачивающаяся во вселенной «Изгоняющего дьявола». Флэнаган выступит автором сценария, режиссером и продюсером, обещая «свежий и смелый» взгляд на материал. Премьера картины от Universal Pictures запланирована на 12 марта 2027 года. Съемки пройдут в Нью-Йорке.
Оригинальный фильм 1973 года, снятый Уильямом Фридкином по роману Уильяма Питера Блэтти, стал культурным феноменом и получил 10 номинаций на «Оскар». Последующие попытки оживить франшизу были сосредоточены на продолжении истории одержимой девочки или предыстории священников.