Халле Берри заявила, что «Оскар» не повлиял на ее кинокарьеру

Американская актриса Халле Берри заявила The Cut, что «Оскар» не повлиял на ее кинокарьеру, поскольку и после получения награды она продолжила сталкиваться с предрассудками о темнокожих артистах.
Берри получила знаковую статуэтку в 2002 году за фильм «Бал монстров». Она стала первой и на сегодняшний день единственной темнокожей актрисой, которая удостоилась «Оскара» за главную женскую роль.
По словам Берри, признание киноакадемии не изменило ход ее творческой жизни. Артистка, в то время 35-летняя, ожидала, что к ней «подъеет грузовик со сценариями», но этого не случилось.
«На следующее утро я все еще оставалась темнокожей. Режиссеры все еще говорили: „Если мы возьмем на эту роль темнокожую женщину, что это будет означать для всей истории? Должен ли я буду взять на роль темнокожего мужчину? Тогда это будет фильм про темнокожих. Фильмы про темнокожих не продаются за рубежом“», — сказала актриса.
Когда ее коллега Синтия Эриво претендовала на «Оскар» за роль в фильме «Гарриетт», Берри поделилась с ней собственным опытом. Она сказала: «Ты чертовски заслуживаешь этого, но я не знаю, изменит ли это твою жизнь. Это не может быть подтверждением того, что ты делаешь, верно?».
Самой Берри пришлось доказывать свою состоятельность с юности. В школе учителя не поверили в честность голосования, когда Халле выбрали королевой выпускного бала. «Я не была тем символом, который они хотели видеть», — пояснила она.
За свою первую роль в кино актрисе тоже пришлось побороться. Спайк Ли хотел взять ее на роль жены своего героя в фильме «Лихорадка джунглей», но Берри настояла, что сможет сыграть измученную наркоманку Вивиан.
«Одна вещь, которую никто не понимает обо мне, — это то, что я всю жизнь была борцом — боролась за то, чтобы меня видели такой, какая я есть на самом деле, боролась за то, чтобы меня воспринимали всерьез как артиста, боролась со стигмой красоты», — подчеркивает Берри сейчас.
По словам актрисы, в свои почти 60 лет она по-прежнему может работать в кино и заниматься любимым делом. «Я побеждаю», — призналась она.