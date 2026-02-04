Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
29% мужчин готовы съехаться с девушкой после первого свидания

Фото: Michal Balog/Unsplash

Дейтинг-сервис Mamba провел исследование, чтобы выяснить, как мужчины и женщины в России относятся к переезду для совместного проживания.

Мужчины в целом склонны не затягивать с решением: 37% считают нормальным переехать через 3–6 месяцев отношений, а 29% готовы к этому почти сразу. Лишь 13% предпочли бы отложить этот шаг до предложения руки и сердца. 37% женщин также выбирают срок 3–6 месяцев, каждая пятая (21%) готова съехаться только с кольцом на пальце, а 13% предпочитают ждать более года.

Для 44% мужчин переезд, прежде всего, проверка отношений в бытовых условиях, в то время как для женщин (39%) — в первую очередь эмоциональный шаг, связанный с любовью и близостью. При этом женщины чаще рассматривают переезд как движение к общему будущему (29%) или рассчитывают на заботу и поддержку (20%), тогда как для части мужчин (11%) важен бытовой комфорт, а для некоторых (6%) — рациональное разделение расходов.

Практически все респонденты (66% мужчин и 96% женщин) считают, что инициатива о переезде должна исходить от мужчины. Главным риском обе стороны называют не сам факт совместной жизни, а спешку, которой опасаются 23% мужчин и 32% женщин.

Когда пара уже живет вместе, основные конфликты возникают из-за неоправданных ожиданий. Мужчин чаще раздражает, когда от них ждут, что они «сами все поймут» без прямого разговора (38%), а женщин злит автоматическое возложение на них всех домашних обязанностей (49%) и попытки партнера свести бытовые вопросы к деньгам (30%).

