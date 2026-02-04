Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
В 2026 году аудитория «Грэмми» сократилась на 6%
У более 278 тысяч жителей Москвы есть собственное оружие
29% мужчин готовы съехаться с девушкой после первого свидания
Netflix продлил сериал «Человек внутри» на третий сезон, несмотря на падение просмотров
На юге Камчатки высота сугробов в январе превысила два метра
«Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом выйдет в зарубежный прокат 19 июня
Глава «Формулы-1» намекнул на возможный сиквел кассового хита Apple «F1»
Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер — в тизере сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роспотребнадзор зафиксировал случай лихорадки чикунгунья в России
Элизабет Мосс, Кейт Мара и Керри Вашингтон появились в тизере «Неидеальных женщин»
СМИ: Эдвард Бергер снимет фильм «Страдивариус» для Netflix
Аня Тейлор-Джой пускается в бега в тизере сериала «Лаки»
Шэрон Осборн хочет баллотироваться на пост мэра Бирмингема
Сабрина Карпентер встречается с мужчиной из чипсов в рекламе Pringles к Супербоулу
В Школе-студии МХАТ проведут выборы ректора
Джош Д’Амаро назначен новым генеральным директором Disney
Катки стали самыми популярными местами Москвы в январе
В феврале школьные звонки заменят патриотическими песнями
Появился трейлер предстоящего сериала о Джоне Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт от Райана Мерфи
Российский союз туриндустрии: страны Персидского залива остаются драйвером роста турпотока в Россию
Исследование: газировка и фастфуд больше похожи на сигареты, чем на фрукты и овощи
Во Внуково и Шереметьево приняли меры для предотвращения побегов животных
Нив Кэмпбелл вернулась в роли Сидни Прескотт в тизере «Крика-7»
IKEA выпустила блютус-колонку в виде мыши
В Афганистане откроют факультет «пророческой медицины»
В Москве состоялась светская премьера лирической комедии «Встать на ноги»
Джессика Честейн и Крис Пайн снимутся в драме о #MeToo

МТС запускают ИИ-ассистента для ментальной поддержки в молодежном тарифе «Риил»

Фото: Ravi Sharma/Unplash

Цифровая экосистема МТС объявила о запуске ИИ-ассистента психологической поддержки, он станет частью молодежного тарифа «Риил». Абоненты смогут бесплатно и без ограничений обсуждать с ним свои тревоги, получать практические советы для улучшения эмоционального состояния и узнавать больше о психологии.

Сначала ассистент задает уточняющие вопросы, чтобы понять суть проблемы, затем подтверждает ее формулировку и предлагает конкретные шаги для решения. Например, при сложностях с выбором работы он сначала спросит, что именно истощает пользователя в текущей деятельности и что бы он хотел изменить, а затем может порекомендовать составить список интересных компаний и изучить несколько вакансий в ближайшую неделю.

Сервис имеет развлекательно-ознакомительный характер и не заменяет профессиональную помощь. В диалоге предусмотрены табуированные темы: при их запросе ассистент порекомендует обратиться к специалисту. История переписки удаляется по нажатию кнопки «Очистить диалог».

«Интерес молодежи к защите своего ментального здоровья растет. Согласно данным ВЦИОМ, за последние несколько лет индекс потребности в психологической помощи вырос на 30%, при этом среди молодежи он в 1,6 раза выше, чем среди представителей старшего поколения. <…> Но далеко не все молодые люди могут себе позволить профессиональную помощь на старте карьеры или во время учебы», — рассказал вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов. 

Бесплатный ИИ-ассистент ментальной поддержки стал третьим в тарифе «Риил»: ранее были внедрены ИИ-тренер и ИИ-стилист. Для абонентов других тарифов МТС доступно 50 бесплатных запросов в месяц, для пользователей других операторов — 10.

