Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
Netflix продлил сериал «Человек внутри» на третий сезон, несмотря на падение просмотров
МТС запускает ИИ-ассистента для ментальной поддержки в молодежном тарифе «РИИЛ»
На юге Камчатки высота сугробов в январе превысила два метра
«Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом выйдет в зарубежный прокат 19 июня
Глава «Формулы-1» намекнул на возможный сиквел кассового хита Apple «F1»
Роспотребнадзор зафиксировал случай лихорадки чикунгунья в России
Элизабет Мосс, Кейт Мара и Керри Вашингтон появились в тизере «Неидеальных женщин»
СМИ: Эдвард Бергер снимет фильм «Страдивариус» для Netflix
Аня Тейлор-Джой пускается в бега в тизере сериала «Лаки»
Шэрон Осборн хочет баллотироваться на пост мэра Бирмингема
Сабрина Карпентер встречается с мужчиной из чипсов в рекламе Pringles к Супербоулу
В Школе-студии МХАТ проведут выборы ректора
Джош Д’Амаро назначен новым генеральным директором Disney
Катки стали самыми популярными местами Москвы в январе
В феврале школьные звонки заменят патриотическими песнями
Появился трейлер предстоящего сериала о Джоне Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт от Райана Мерфи
Российский союз туриндустрии: страны Персидского залива остаются драйвером роста турпотока в Россию
Исследование: газировка и фастфуд больше похожи на сигареты, чем на фрукты и овощи
Во Внуково и Шереметьево приняли меры для предотвращения побегов животных
Нив Кэмпбелл вернулась в роли Сидни Прескотт в тизере «Крика-7»
IKEA выпустила блютус-колонку в виде мыши
В Афганистане откроют факультет «пророческой медицины»
В Москве состоялась светская премьера лирической комедии «Встать на ноги»
Джессика Честейн и Крис Пайн снимутся в драме о #MeToo
Открыт прием заявок на премию «Жить вместе», которая поддерживает локальные сообщества
Pixar работала над мультфильмом «Прыгуны» 6 лет
Ярославский рынок в Москве реконструируют

Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер — в тизере сериала «У Марго проблемы с деньгами»

Фото: Apple TV+

Apple TV+ показал первый тизер сериала «У Марго проблемы с деньгами». Его премьера состоится 15 апреля.

В основу проекта лег бестселлер Руфи Торп. Сюжет рассказывает историю молодой женщины Марго, которая, обнаружив незапланированную беременность, оказывается в тяжелом финансовом положении.

Нетрадиционным выходом для нее становится создание собственного контента на платформе OnlyFans, чтобы обеспечить себя и будущего ребенка. 

Сценаристом сериала выступил Дэвид Э.Келли. В актерский состав вошли Эль Фэннинг, Мишель Пфайффер, Ник Офферман, Николь Кидман, Грег Киннер и Марсия Гей Харден. Производством занимается студия A24.
 

