Элизабет Мосс, Кейт Мара и Керри Вашингтон появились в тизере «Неидеальных женщин»

Фото: Apple TV/YouTube

На ютуб-канале Apple TV показали первый тизер сериала «Неидеальные женщины», главные роли в котором исполнили Элизабет Мосс («Рассказ служанки»), Керри Вашингтон («Скандал») и Кейт Мара («Поза»).

Шоу выйдет на стриминговом сервисе 18 марта. Оно будет основано на романе Араминты Холл. Проект расскажет о преступлении, которое разрушает жизни трех женщин, связанных многолетней дружбой.

Видео: Apple TV/YouTube

Сериал описывается как «необычный триллер». Авторы шоу утверждают, что оно «исследует вину и возмеждие, любовь и предательство, а также компромиссы, на которые мы идем и которые необратимо меняют нашу жизнь».

«По мере того, как расследование раскрывается, выясняется и правда о том, что даже самые близкие дружеские отношения могут оказаться не тем, чем кажутся», — отмечается в синопсисе проекта.

В актерский состав «Неидеальных женщин» вошли Юэль Киннаман («Ради всего челловечества»), Кори Столл («Карточный домик»), Лесли Одом-младший («Гамильтон»), Одри Зан, Джилл Вагнер, Ром Флинн, Шерил Ли Ральф, Виолетта Линнц, Индиана Элле, Джексон Келли, Кит Кэррадайн, Ана Ортис и Уилсон Бетел.

