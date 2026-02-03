Элизабет Мосс, Кейт Мара и Керри Вашингтон появились в тизере «Неидеальных женщин»

На ютуб-канале Apple TV показали первый тизер сериала «Неидеальные женщины», главные роли в котором исполнили Элизабет Мосс («Рассказ служанки»), Керри Вашингтон («Скандал») и Кейт Мара («Поза»).
Шоу выйдет на стриминговом сервисе 18 марта. Оно будет основано на романе Араминты Холл. Проект расскажет о преступлении, которое разрушает жизни трех женщин, связанных многолетней дружбой.
Сериал описывается как «необычный триллер». Авторы шоу утверждают, что оно «исследует вину и возмеждие, любовь и предательство, а также компромиссы, на которые мы идем и которые необратимо меняют нашу жизнь».
«По мере того, как расследование раскрывается, выясняется и правда о том, что даже самые близкие дружеские отношения могут оказаться не тем, чем кажутся», — отмечается в синопсисе проекта.
В актерский состав «Неидеальных женщин» вошли Юэль Киннаман («Ради всего челловечества»), Кори Столл («Карточный домик»), Лесли Одом-младший («Гамильтон»), Одри Зан, Джилл Вагнер, Ром Флинн, Шерил Ли Ральф, Виолетта Линнц, Индиана Элле, Джексон Келли, Кит Кэррадайн, Ана Ортис и Уилсон Бетел.