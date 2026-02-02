Съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг завершены

Издание NarniaWeb сообщило о завершении съемок фильма «Нарния». Они стартовали 9 августа 2025 года. Новая адаптация культового романа Клайва Льюиса выйдет в ноябре 2026 года на Netflix и в кинотеатрах IMAX.
Режиссером и сценаристом ленты выступает Грета Гервиг («Барби»). В основу истории легла шестая повесть из серии Клайва Стейплза Льюиса — «Племянник чародея». В этой книге рассказывается о происхождении Нарнии, а в центре сюжета — Дигори Кирк и Полли Пламмер, которые открывают для себя волшебный мир благодаря магии дяди Дигори.
Белую Колдунью в новой адаптации сыграет франко-британская актриса Эмма Маки, известная по сериалу «Сексуальное просвещение» и фильму «Эмили». В картине также снимется британская актриса Кэри Маллиган, известная по фильмам «Девушка, подающая надежды» и «Драйв». Ей предложили исполнить в сериале ключевую роль — тяжелобольной матери Дигори, одного из детей, находящихся в центре истории.
Дядю Дигори сыграет Дэниел Крейг («Достать ножи»). По слухам, роль мудрого льва Аслана исполнит Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada»), однако официального подтверждения этой информации не было. Саундтрек для фильма написал музыкант Марк Ронсон.