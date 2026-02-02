Съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг завершены

Премьер-министр Армении выступил со своей музыкальной группой
«В поисках бести»: Twinby запустил функцию поиска подруг
Фильм Charli XCX «Момент» выйдет в российский прокат
Низкие зарплаты стали главным источником недовольства россиян на работе
Весны не будет: сурок Филимон из Ленобласти впервые за 10 лет проспал свой день
Глен Пауэлл в первом дублированном трейлере фильма «Наследник»
В Италии разгорелся скандал после реставрации ангела, ставшего похожим на премьер-министра
Collider выбрал 11 сериалов с самым неудачным финалом
В России вышла новая книга Паоло Соррентино — «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо»
Вышел новый трейлер второй половины финала «Вампиров средней полосы». Премьера — 27 февраля
Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана из‑за слухов о темнокожей Елене Троянской в «Одиссее»
«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на премии Лондонского кружка кинокритиков
Сэм Рейми хотел бы снять «Человека-паука-4» с Тоби Магуайром, но сейчас это маловероятно
HBO Max переносит выпуск новых эпизодов сериалов из‑за Супербоула
Посмотрите полноценный трейлер фильма «Дьявол носит Prada-2»
У Робби и Элорди были «алтари» с образами друг друга в гримерных на съемках «Грозового перевала»
Появился первый постер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Витамин A стал самым доступным по цене в России в январе
В России изменились правила возврата некоторых товаров
Китайцы пытаются добыть золото из сим-карт из‑за вирусного видео
Вторая женщина заявила, что Эпштейн отправлял ее к принцу Эндрю для секса
Менее половины опрошенных россиян убирают за собаками на улице
Документалка «Мелания» провалилась у критиков, но получила подозрительно высокие оценки от зрителей
В Москве запустили школу бариста для пожилых горожан
Появилась соцсеть для ИИ-агентов. Боты начали обсуждать там людей и придумали свою религию
Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
Названы лучшие города для запуска стартапов
Джеймс Ван снимет следующую часть «Пилы»

Съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг завершены

Фото: @DiscussingFilm

Издание NarniaWeb сообщило о завершении съемок фильма «Нарния». Они стартовали 9 августа 2025 года. Новая адаптация культового романа Клайва Льюиса выйдет в ноябре 2026 года на Netflix и в кинотеатрах IMAX.

Режиссером и сценаристом ленты выступает Грета Гервиг («Барби»). В основу истории легла шестая повесть из серии Клайва Стейплза Льюиса — «Племянник чародея». В этой книге рассказывается о происхождении Нарнии, а в центре сюжета — Дигори Кирк и Полли Пламмер, которые открывают для себя волшебный мир благодаря магии дяди Дигори.

Белую Колдунью в новой адаптации сыграет франко-британская актриса Эмма Маки, известная по сериалу «Сексуальное просвещение» и фильму «Эмили». В картине также снимется британская актриса Кэри Маллиган, известная по фильмам «Девушка, подающая надежды» и «Драйв». Ей предложили исполнить в сериале ключевую роль — тяжелобольной матери Дигори, одного из детей, находящихся в центре истории.

Дядю Дигори сыграет Дэниел Крейг («Достать ножи»). По слухам, роль мудрого льва Аслана исполнит Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada»), однако официального подтверждения этой информации не было. Саундтрек для фильма написал музыкант Марк Ронсон.

