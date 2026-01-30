В России больше нельзя получить канадскую визу

Недавно США приостановили оформление иммиграционных виз для россиян и граждан еще 74 стран. Госдепартамент хочет предотвратить въезд иностранцев, которые будут получать пособия и социальные выплаты. Приостановка продлится, пока ведомство пересматривает процедуры обработки иммиграционных заявлений.