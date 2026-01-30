Январь стал самым снежным в Москве за 203 года
4 февраля в «Лужниках» впервые пройдет ночная лыжная гонка
Новая станция Рублево-Архангельской линии получит название «Новорижская»
Москву посетило рекордное число туристов на зимних праздниках
В Ultima «Яндекс Маркете» теперь можно примерить одежду с помощью ИИ
Даррен Аронофски снял анимационный сериал об американской революции с помощью ИИ
Фальков: понятие «трудоустройство по специальности» ушло в прошлое
Продажи пива в России сократились на 16,7%
Закулисье концертов «brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
В Подмосковье проведут первый в 2026 году бесплатный онкоскрининг
Игра Steal a Brainrot из Roblox получит экранизацию от продюсеров «Расхитительницы гробниц»
В Казахстане запустили сервис удаленной рыбалки
Самые высокие сугробы страны зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири
Фильм по Split Fiction получил первый черновой вариант сценария
Иск: Шон Комбс упоминал, что убил Тупака Шакура во время угроз изнасилованному мужчине
Мэнди Патинкин сыграет Одина в сериале «Бог войны» для Amazon
Tyler The Creator и Rosé выступят на «Грэмми-2026»
Сабрина Карпентер выпустила духи с ароматом лимонного пирога
Дейзи Эдгар-Джонс убьет своего бывшего в экранизации романа «Хороший человек» Кирстен Кинг
Кэмерон Диас сыграет стендап-комика в ромкоме Стивена Мерчанта
Деймон Линделоф выпустит сериал «Цепь» на HBO
Оулавюр Дарри Олафссон сыграет Тора в экранизации God of War
«Мы просто задохнемся»: Алексей Герман-младший попросил не усиливать контроль над кино
Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету
Okko запустил благотворительный ресурс к премьере сериала «Встать на ноги»
Аэропорт Домодедово купили владельцы Шереметьево
Рей Джей сказал, что ему осталось жить около года: «Сердце работает на 25%»
Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала

Брошь Одри Хепберн продали на аукционе за 355 тыс. евро

Фото: Warner Bros.

Винтажную брошь Bulgari, когда-то принадлежавшую актрисе Одри Хепберн, продали на парижском аукционе Sotheby’s за 355,6 тыс. евро.

Итоговая сумма почти в шесть раз превысила предварительную оценку лота в 60 тыс. евро. Украшение 1960-х годов выполнено в форме павлина с использованием кабошонных сапфиров, изумрудов и бриллиантов.

Брошь была частью коллекции Дорис Бриннер — вдовы голливудского актера Юла Бриннера, светской львицы и многолетней руководительницы отдела подарков в Christian Dior Maison.

Дорис, скончавшаяся в феврале 2025 года в возрасте 93 лет, была близкой подругой Одри Хепберн и Элизабет Тейлор и унаследовала многие их личные вещи. Брошь Хепберн передала ей лично. Актриса была крестной матерью дочери Бриннер Виктории, организовавшей аукцион.

Торги под названием From Doris With Love принесли общую выручку в 1,72 млн евро. Среди других знаковых лотов оказались брошь-звезда Jean Schlumberger (95 тыс. евро), серьги Jean Schlumberger (35 тыс. евро) и бант Paul Gillot, связанный с Элизабет Тейлор (50 тыс. евро).

