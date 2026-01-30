Январь стал самым снежным в Москве за 203 года
Даррен Аронофски снял анимационный сериал об американской революции с помощью ИИ
Продажи пива в России сократились на 16,7%
Закулисье концертов «brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
В Подмосковье проведут первый в 2026 году бесплатный онкоскрининг
Игра Steal a Brainrot из Roblox получит экранизацию от продюсеров «Расхитительницы гробниц»
В Казахстане запустили сервис удаленной рыбалки
Самые высокие сугробы страны зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири
Фильм по Split Fiction получил первый черновой вариант сценария
Иск: Шон Комбс упоминал, что убил Тупака Шакура во время угроз изнасилованному мужчине
Мэнди Патинкин сыграет Одина в сериале «Бог войны» для Amazon
Tyler The Creator и Rosé выступят на «Грэмми-2026»
Сабрина Карпентер выпустила духи с ароматом лимонного пирога
Дейзи Эдгар-Джонс убьет своего бывшего в экранизации романа «Хороший человек» Кирстен Кинг
Кэмерон Диас сыграет стендап-комика в ромкоме Стивена Мерчанта
Деймон Линделоф выпустит сериал «Цепь» на HBO
Оулавюр Дарри Олафссон сыграет Тора в экранизации God of War
«Мы просто задохнемся»: Алексей Герман-младший попросил не усиливать контроль над кино
Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету
Okko запустил благотворительный ресурс к премьере сериала «Встать на ноги»
Аэропорт Домодедово купили владельцы Шереметьево
Рей Джей сказал, что ему осталось жить около года: «Сердце работает на 25%»
Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала
Самый длинный в Европе подвесной экомаршрут создадут в «Сириусе»
«Яндекс» прекратил поддержку первой «Станции» 2018 года
Сумма маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей
В Госдуму внесли законопроект об исключении выходных из числа дней отпуска
В Индонезии запретили кататься на слонах

Рэпер T.I. отменил концерты в России

Фото: Paras Griffin/Getty Images Entertainment

Трэп-рэпер T.I. не сможет прилететь в Россию в феврале 2025 года. Об этом «Афише Daily» рассказали в Say Agency. Там объявили об отмене концертов в Москве и Петербурге.

По словам артиста, он был вынужден отказаться от поездки в Россию из-за личных обстоятельств. Купленные билеты можно вернуть по месту покупки с возвратом полной стоимости.

«Привет всем моим друзьям и фанатам в России. Как бы сильно я не хотел приехать, чтобы повеселиться со всеми вами в феврале, я не смогу этого сделать из-за обстоятельств, не зависящих от меня. Но мы делаем все возможное, чтобы перенести [концерты]. И я не могу дождаться встречи с вами, ребята, и круто провести время. Поэтому мира, любви и мое уважение, ребята!» ― сказал рэпер. 

Видео: Say Agency

Концерты T.I. планировались 6 февраля в «МТС Live Холле» в Москве и 8 февраля в петербургском СК «Юбилейный».

T.I. — легенда южного рэпа и один из основателей трэпа. Начав с неудачного дебюта, он создал свой лейбл Grand Hustle Records и выпустил культовый альбом «Trap Muzik» (2003 год).

За свою карьеру рэпер получил три «Грэмми», записал хиты «What You Know», «Whatever You Like», «Live Your Life» (feat. Rihanna), «Dead and Gone» (feat. Justin Timberlake). «Можно смело утверждать: без T.I. не было бы ни Future, ни Young Thug!» — пишут организаторы концерта.

