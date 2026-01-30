Рэпер T.I. отменил концерты в России

Трэп-рэпер T.I. не сможет прилететь в Россию в феврале 2025 года. Об этом «Афише Daily» рассказали в Say Agency. Там объявили об отмене концертов в Москве и Петербурге.
По словам артиста, он был вынужден отказаться от поездки в Россию из-за личных обстоятельств. Купленные билеты можно вернуть по месту покупки с возвратом полной стоимости.
«Привет всем моим друзьям и фанатам в России. Как бы сильно я не хотел приехать, чтобы повеселиться со всеми вами в феврале, я не смогу этого сделать из-за обстоятельств, не зависящих от меня. Но мы делаем все возможное, чтобы перенести [концерты]. И я не могу дождаться встречи с вами, ребята, и круто провести время. Поэтому мира, любви и мое уважение, ребята!» ― сказал рэпер.
Концерты T.I. планировались 6 февраля в «МТС Live Холле» в Москве и 8 февраля в петербургском СК «Юбилейный».
T.I. — легенда южного рэпа и один из основателей трэпа. Начав с неудачного дебюта, он создал свой лейбл Grand Hustle Records и выпустил культовый альбом «Trap Muzik» (2003 год).
За свою карьеру рэпер получил три «Грэмми», записал хиты «What You Know», «Whatever You Like», «Live Your Life» (feat. Rihanna), «Dead and Gone» (feat. Justin Timberlake). «Можно смело утверждать: без T.I. не было бы ни Future, ни Young Thug!» — пишут организаторы концерта.