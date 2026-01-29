Генри Кэвилл на первых кадрах «Горца» Чада Стахелски

Стахелски ранее рассказывал, что в его версии «Горца» будет изменен сюжет, но при этом сохранена мифология оригинала. «Мы перенесем действие из высокогорья начала 1500-х годов в современный Нью-Йорк и Гонконг и посмотрим, что из этого выйдет. Здесь есть большие возможности для экшна. Есть шанс сыграть персонаж, которого не так много людей играют. И это немного любовная история, но не такая, как вы думаете», — говорил он.