Генри Кэвилл на первых кадрах «Горца» Чада Стахелски

Актер Генри Кэвилл опубликовал в соцсетях кадры фильма «Горец» — ремейка культовой картины 1980-х от Amazon MGM.
Режиссером проекта выступил Чад Стахелски, известный по серии фильмов «Джон Уик» с Киану Ривзом. Съемки были перенесены на начало 2026 года из-за травмы, полученной Кэвиллом во время подготовки к роли. Актер сыграет главного героя — бессмертного шотландского воина Коннора МакЛауда.
В актерский состав также вошли Дейв Баутиста («Стажи Галактики») в роли злодея Кургана, Карен Гиллан («Доктор Кто») в роли возлюбленной героя Кэвилла по имени Хизер, Джимон Хунсу («Кровавый алмаз») в роли африканского бессмертного воина. Современную возлюбленную главного героя сыграет Мариса Абела («Обратно во мрак»).
В оригинальном фильме «Горец», вышедшем на экраны в 1986 году, Кристофер Ламберт сыграл роль Коннора МакЛауда, шотландского воина, обнаружившего, что он принадлежит к редкой расе бессмертных, которых можно убить только путем обезглавливания. Ему приходится сражаться с другими бессмертными в многовековой битве за приз — таинственную силу, дающую последнему выжившему возможность формировать мир.
Фильм породил четыре продолжения, телесериал, мультсериал, комиксы и видеоигры, создав богатую и обширную мифологию, раскрывающую различные аспекты истории и культуры бессмертных.
Стахелски ранее рассказывал, что в его версии «Горца» будет изменен сюжет, но при этом сохранена мифология оригинала. «Мы перенесем действие из высокогорья начала 1500-х годов в современный Нью-Йорк и Гонконг и посмотрим, что из этого выйдет. Здесь есть большие возможности для экшна. Есть шанс сыграть персонаж, которого не так много людей играют. И это немного любовная история, но не такая, как вы думаете», — говорил он.